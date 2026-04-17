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港股 | 午市前瞻 | 周末前減磅無礙港股挑戰兩萬七，鋰需求有增無減贛鋒仍有得升

17/04/2026

　　雖然美國總統特朗普指，以色列與黎巴嫩將停火10天，又聲稱伊朗承諾超過20年內都不會擁有核武器，隔夜美股三大指數全線升，惟市場觀望美伊即將舉行的次輪談判，亞太股市普遍回吐，恒指低開過百點後，走勢持續向下，科技股及金融股領跌，恒指半日收報26046，跌347點或1.3%，主板成交近1261億元。恒生中國企業指數報8790，跌114點或1.3%。恒生科技指數報5007，跌84點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 周末前減磅無礙港股挑戰兩萬七，鋰需求有增無減贛鋒仍有得升

 

伍禮賢：內地經濟勝預期料支撐港股續向上

 

　　美國聯儲局重要票委紐約聯儲行長威廉斯指出，由於地緣政治衝突等經濟環境存在高度不確定性，目前難以提供明確的利率指引。加上美伊樂觀情緒降溫，環球股市有回吐，港股低開近200點後跌幅擴大，半日跌超過300點逼近26000關口。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，港股本周低位反彈逾800點後，臨近周末市場減磅實為近日常態，在美伊談判持續期間市場情緒已不如早前悲觀，加上近期內地經濟數據與股市表現都不錯，預計港股中線升勢未改，短期如成功突破26300阻力，將有望向27000進發。

 

　　昨日（16日）內地公布第一季經濟增長5%，勝過預期的4.8%；在第一季經濟增長加持下，伍禮賢預期港股即將來臨的第一季業績期將會出現更多好消息，較多企業可望受惠第一季經濟增長而令業績同樣出現較好增長，亦將帶動港股大市表現。

 

贛鋒料續受惠鋰價高企，惟股價高位有回調壓力

 

　　贛鋒鋰業(01772)發盈喜，預期首季轉虧為盈賺16億至21億元人民幣，去年同期為虧損3.55億元人民幣，公司解釋轉虧為盈主因下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，又且鋰鹽產品銷售價格有較大幅度上漲。早盤贛鋒最多曾4%，但受累市況，半日倒跌近2%。伍禮賢指贛鋒走勢與內地鋰期貨價格息息相關，因應內地鋰價一直維持高位，帶動贛鋒出現長時間估值修復。在下游需求高企而且鋰礦安全續牌等因素支持下，預計內地鋰價將會持續高企，將會繼續支撐贛鋒股價表現。不過股價近日仍處於高位，他建議想入手投資者宜等股價回落，大約為上個阻力位約75元水平部署會更好。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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