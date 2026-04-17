據報怡和集團擬收購長和旗下百佳超市，與惠康超市合併

據英國《金融時報》引述知情人士報道，怡和集團正與長和(00001)就收購其百佳超市業務進行談判，並將其與惠康合併。

報道引述知情人士表示，雙方已談判一段時間，惟尚未達成協議，並拒絕透露交易估值。怡和稱不對「傳言或猜測」發表評論，長和未回應。

報道指，長和十多年前曾考慮出售百佳超市，當時曾與高盛和美國銀行接洽，但最終在2013年宣布放棄計劃，因私募出售「無法為公司股東帶來最大價值」。當時對這家零售商的報價在30億至40億美元之間。

報道又指，長和亦考慮讓屈臣氏進行IPO，並尋求高達300億美元估值。

報道形容，這筆交易涉及香港兩大食品零售商，其規模堪比Tesco收購Sainsbury's，或沃爾瑪（Walmart）與好市多（Costco）合併。

怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

市場關注交易會否觸發競爭法監管。翻查資料顯示，本港《競爭條例》附表7的「合併守則」（Merger Rule）目前只適用於涉及《電訊條例》（第106章）下「傳送者牌照」持有人的合併。至於「第一行為守則」及「第二行為守則」，則分別針對反競爭協議及濫用市場權勢行為，適用於全港所有行業。

換言之，超市行業的合併在香港並不受合併守則的專項管制，監管層面的障礙或較外界預期為低。

市佔率由九成跌至五成以下，內部評估合併難言壟斷

不過，即使交易成事，市場競爭格局亦已今非昔比。報道引述數據顯示，2023年百佳與惠康合計佔香港超市市場份額近90%。然而，隨著電子商務競爭加劇及港人北上消費成風，一名參與洽談的人士透露，根據內部評估，兩者合併後的市佔率將低於50%。

分析認為，這一市佔率的大幅下修，折射出香港零售環境正面臨嚴峻挑戰——「港人北上」到深圳山姆、Costco消費，加上電商平台深度滲透，傳統超市的護城河已搖搖欲墜。雙雄合併與其說是為了「壟斷」，不如說是透過整合物流與採購成本，應對外部競爭。

政府統計處數據顯示，2024年本港超級市場的公司數目創10年新高，達150間，惟總收益僅511.46億元，連續兩年下跌，較2020年高峰期低14.4%。行業盈餘總額更由27.99億元暴跌76.7%至6.52億元。同期，長和旗下包括百佳、百佳永輝、豐澤、屈臣氏酒窖及瓶裝水與飲品製造業務的零售總額，亦大幅減少25.16%，由295.78億元減至221.36億元，反映行業正處於深度調整期。

屈臣氏上市傳聞再起，百佳估值曾達40億美元

報道又指，長和亦正考慮讓屈臣氏集團（AS Watson）上市，並尋求高達300億美元的估值。事實上，長和十多年前已曾考慮出售百佳，並與高盛和美國銀行接洽，當時市場對百佳的估值介乎30億至40億美元，惟集團於2013年最終宣布擱置計劃，理由是「私募出售無法為股東帶來最大價值」。

怡和與DFI零售發言人對傳聞拒絕置評。長和方面亦未有回應。

怡和洽購百佳利潤率低協同有限，分析員料交易或遇監管障礙

彭博分析員Sharon Chen指出，從戰略角度而言，長和出售百佳具備一定合理性--該業務利潤率偏低，且與長和核心的健康美容零售業務（屈臣氏）協同效應有限。不過，她警告交易可能面臨監管阻礙，惟整體上仍會略為提升長和的併購空間。

彭博分析指出，包括百佳在內的其他零售業務，預計2025年將佔長和零售業務總收入的11%，但僅貢獻息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）的1%，反映其盈利能力相對薄弱。

《金融時報》早前報道，2023年百佳母公司屈臣氏與怡和旗下DFI Retail（惠康）於香港超市類別的合計市場佔有率接近90%。然而，隨著電子商務競爭白熱化，加上港人北上深圳等地以更低價格購物，傳統超市的市場格局已急劇轉變。

一名知情人士透露，根據內部評估，若百佳與惠康合併，新集團的市佔率將低於50%，遠低於外界想像。這意味著，即使交易成事，在當前競爭環境下，合併後實體的市場主導能力或已大幅削弱，監管機構對「壟斷」的擔憂亦可能相應降低。

撰文：經濟通採訪組

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