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恒指吐233點收報26160百天線幸保不失，全周升266點連漲三周

17/04/2026

恒指吐233點收報26160百天線幸保不失，全周升266點連漲三周

 

 

　　市場觀望美伊即將舉行的次輪談判，亞太股市普遍回吐，恒指低開過百點後，走勢持續向下，生物科技、互聯網、新消費等熱炒板塊都見顯著回落，恒指盤中一度跌穿100天線（約26076），但北水今日見賣氣，指數在兩萬六關口見支持，最終收報26160，百天線失而復得，全日跌233點或0.9%，主板成交超過2380億元，北水淨買入規模達170億元，連續第三日淨流入，累計流入規模達到255億元。恒生中國企業指數收報8845，跌60點或0.7%。恒生科技指數收報5042，跌49點或1%。

 

　　回顧全周，開局美伊首次談判未能達成共識，美軍開始封堵霍爾木兹海峽施壓，但並未重新襲擊伊朗，情況受控，市場雖感失望但未至於恐慌，恒指周一（13日）下跌232點，之後隨著美股逐步上揚，港股連續三日轉頭向上，突破兩萬六、50天線（現約26003）及100天線，回到一個月前位置，收復自美伊開展以來部分失地，今日稍作回吐，恒指仍錄得連續第三周上升，升幅266點或1.03%。

 

　　一線科網股回吐，美團(03690)挫2.54%，報86.5元，騰訊(00700)跌1.26%，報510.5元，百度(09888)跌1.14%，報121.9元，小米(01810)跌0.19%，報32元，至於阿里(09988)旗下高德機械人有搞作，股價倒升0.44%，報136.4元。商湯(00020)一年內第三度配股，股價挫3.83%，報2.01元。

 

　　生科股跌幅居前，藥明康德(02359)瀉5.9%，報122.9元，石藥集團(01093)跌4.17%，報8.96元，藥明生物(02269)挫3.93%，報35.72元，映恩生物(09606)跌2.94%，報310.6元，國藥(01099)跌2.03%，報20.32元。

 

　　新消費概念亦偏軟，老鋪黃金(06181)跌3.51%，報632元，泡泡瑪特(09992)跌3.46%，報159.1元，毛戈平(01318)跌0.95%，報73.05元。

 

　　贛鋒鋰業(01772)料首季虧轉賺最多21億人幣，稱因需求強勁增長，惟股價觸頂後倒跌2.73%，報81.85元。

 

　　紐約聯儲行長威廉姆斯指目前難以提供明確的利率指引，本港地產股挫，新地(00016)跌4.04%，報133元，長實(01113)跌3.42%，報46.84元，新世界(00017)跌3.05%，報8.58元，恒地(00012)跌1.12%，報30.08元。

 

　　據報怡和有意收購百佳超市，長和(00001)全日仍無升跌，報64.05元。

 

　新東方(09901)升3.02%領升藍籌，報46.32元，聯想集團(00992)升1.8%，報11.3元，建行(00939)升1.52%，報8.68元。原油期貨90美元有支持，油股窄幅彈，中海油(00883)升1.05%，報26.98元，中石油(00857)升0.75%，報10.69元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中國平安(02318)，中國平安收報60.6元，跌3.3%。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組

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