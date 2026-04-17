異動精選 | 商湯一年內三度抽水股價捱沽，贛鋒鋰業首季轉賺股價喜漲
17/04/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
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|財經熱話17/04/2026
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