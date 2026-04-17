新股上市 | 群核科技收飆1.4倍每手賺5490元，長光辰芯漲近76%每手賺3012元

MANYCORE TECH（群核科技）(00068)首掛收報18.6元，較招股價7.62元高出1.44倍，惟較開市價20.7元低10%，收市每手500股帳面賺5490元；成交1.34億股，涉資25.9億元，全日最高見21.86元，最低見16.5元。

群核科技為「杭州六小龍」首宗IPO，今早（17日）掛牌，最終發售價每股7.62元，以招股價6.72元至7.62元範圍之上限定價，香港公開發售部分共有約24萬人申請，超額認購約1589.56倍，認購一手500股的約9.2萬人中有2753人獲配股份，分配比率3%，認購90萬股即1800手方穩獲1手。

股份今早掛牌上市，昨日（16日）輝立暗盤收報19.6元，比定價升1.57倍，一手帳面賺5990元。「頂頭槌飛」涉803.1萬股，共有404人申請，各獲2000股，分配比率0.02%，香港公開發售股份未有重新分配，佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購13.46倍。該集團招股集資約12.2億元。鑒於股權高度集中於少數股東，即使買賣小量成交，股價亦可能大幅波動。

長光辰芯收高近76%每手帳面賺3012元，盤中曾升逾倍

長光辰芯(03277)今日首掛，收報70元，較招股價39.88元高出75.5%；成交2802萬股，涉資20.1億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺3012元。

該股開報72元，較招股價高80.5%，最高價為85元，較招股價升1.13倍，最低報66.65元。

長光辰芯最終發售價每股39.88元，香港公開發售部分共有約26.65萬人申請，超額認購約1137.21倍，認購一手100股的9.56萬人中有957人獲配股份，分配比率1%，甲組未能穩中，認購20萬股即2000手方穩獲兩手。

該集團指，「頂頭槌飛」涉326.47萬股，共有245人申請，各獲900股，另加其中115人獲發額外100股，分配比率0.03%，香港公開發售部分未觸發回補機制，發售股份數目佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購21.69倍。該集團招股集資約26.04億元。

撰文：經濟通市場組

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