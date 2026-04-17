  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

新股上市 | 群核科技收飆1.4倍每手賺5490元，長光辰芯漲近76%每手賺3012元

17/04/2026

　　MANYCORE TECH（群核科技）(00068)首掛收報18.6元，較招股價7.62元高出1.44倍，惟較開市價20.7元低10%，收市每手500股帳面賺5490元；成交1.34億股，涉資25.9億元，全日最高見21.86元，最低見16.5元。

 

新股上市 | 群核科技收飆1.4倍每手賺5490元，長光辰芯漲近76%每手賺3012元

 

　　群核科技為「杭州六小龍」首宗IPO，今早（17日）掛牌，最終發售價每股7.62元，以招股價6.72元至7.62元範圍之上限定價，香港公開發售部分共有約24萬人申請，超額認購約1589.56倍，認購一手500股的約9.2萬人中有2753人獲配股份，分配比率3%，認購90萬股即1800手方穩獲1手。

 

　　股份今早掛牌上市，昨日（16日）輝立暗盤收報19.6元，比定價升1.57倍，一手帳面賺5990元。「頂頭槌飛」涉803.1萬股，共有404人申請，各獲2000股，分配比率0.02%，香港公開發售股份未有重新分配，佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購13.46倍。該集團招股集資約12.2億元。鑒於股權高度集中於少數股東，即使買賣小量成交，股價亦可能大幅波動。

 

長光辰芯收高近76%每手帳面賺3012元，盤中曾升逾倍

 

　　長光辰芯(03277)今日首掛，收報70元，較招股價39.88元高出75.5%；成交2802萬股，涉資20.1億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺3012元。

 

　　該股開報72元，較招股價高80.5%，最高價為85元，較招股價升1.13倍，最低報66.65元。

 

　　長光辰芯最終發售價每股39.88元，香港公開發售部分共有約26.65萬人申請，超額認購約1137.21倍，認購一手100股的9.56萬人中有957人獲配股份，分配比率1%，甲組未能穩中，認購20萬股即2000手方穩獲兩手。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉326.47萬股，共有245人申請，各獲900股，另加其中115人獲發額外100股，分配比率0.03%，香港公開發售部分未觸發回補機制，發售股份數目佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購21.69倍。該集團招股集資約26.04億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

81.600

異動股

02416

易點雲

4.060

異動股

08027

吉輝控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 81.600
  • 02416 易點雲
  • 4.060
  • 08027 吉輝控股
  • 0.068
  • 00924 坤集團
  • 0.132
  • 00322 康師傅控股
  • 12.520
股份推介
  • 02409 洲際船務
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.180
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.820
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.100
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00005 滙豐控股
  • 141.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
報章貼士
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.870
  • 目標︰$3.25
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.071
  • 目標︰--
  • 01100 飛達控股
  • 1.440
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2026 17:25  《盤後部署》市場觀望恒指回吐仍連升三周，廣州樓價回升越地股價料見底

17/04/2026 17:11  港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期

17/04/2026 16:36  怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

17/04/2026 16:46  國泰航空︰3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

17/04/2026 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平

17/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１７０億元，買盈富基金沽劍橋科技

17/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞降藍思目標價近四成，贛鋒績後獲富瑞升目標價三成半

17/04/2026 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一周拆息較上日升２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

宮鬥新文章
人氣文章

玩樂假期

西沙親子好去處︱GO PARK 2森林樹屋遊樂場＋7米雙子塔滑梯 ＋DJ少爺占咖啡限定店
人氣文章

娛樂

潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉做地產新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

春日美肌必備：SK-II全新色調「防曬小白球」、櫻花限定神仙水，櫻花妹透亮水潤肌Get！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

怨靈化身喜劇炸彈：《禍禍女》HKIFF午夜場最大驚喜！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低加工植物油 VS 精煉食油 │ 營養師拆解食油加工程序對營養價值影響 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/04/2026
港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區