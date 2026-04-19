一周部署 | 美伊二度談判登場，紫金洛鉬中興公布季績

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美伊核爭議料為談判最大變數

據外媒引述伊朗官員消息指，伊朗和美國的談判代表將於周日（19日）抵達伊斯蘭堡，並預計在周一（20日）舉行會談。美國總統特朗普談判前向伊朗施壓，警告如果周三（22日）前未能達成結束戰爭的長期協議，將「不得不再次開始投下炸彈」。綜合外媒報道，美伊之間最大分歧在於核問題，伊朗過往一直以發展核武作為向歐美談判的籌碼，特朗普要求伊朗轉移濃縮鈾，但伊朗強調當局拒絕有關條件，並要求美國賠償。目前難以預料談判進展，周一開市後投資者應謹慎行事。

沃什聽證會登場，鷹鴿取態成焦點

美國聯儲局主席提名人沃什(Kevin Warsh)的聽證會將於4月21日登場，被視為決定美國未來4年貨幣政策的關鍵時刻。本次聽證會的焦點集中於沃什能否在特朗普政府的激進降息壓力下維持局方的獨立性，以及他本人對美國貨幣政策的看法。沃什到底是鷹派、鴿派還是見風使舵的變色龍派？有分析認為他其實是穿著鴿皮的傳統鷹派，他或許同意美國可以維持低利率環境，但他堅定認為美聯儲應該縮表，而實際上縮表對金融市場的長期衝擊會比減息還要大。此外，沃什身家豐厚會否導致利益衝突，以及他和愛潑斯坦的往來，也可能會是沃什被民主黨人質疑的重點。

植田和男發言打壓本月加息預期

日本接下來將3月CPI通脹數據，此前日本工會總聯合會公布，今年春季大公司勞資談判（春鬥）工資漲幅為5.26%，連續第三年升幅超半成，預計3月CPI同比增長1.5%，核心CPI升幅更達到2%。要留意日本約95%原油進口來自中東，假如霍爾木兹海峽通航問題仍未解決，能源成本將傳導至日本各行各業，有機構擔心日本下半年通脹可能達到3%甚至暫時觸及4%，形成滯漲困境，再加上日本進口商必須拋售日圓換取大量美元以支付採購石油費用，日圓兌美元匯率持續貶值，導致進口通脹問題形成惡性循環。不過美伊戰局發展仍然是未知數，日本央行本月未必匆忙加息應對，日央總裁植田和男此前未在公開發言中暗示加息，市場預計日央加息窗口會在6月或7月。

紫金洛鉬季績料續放異彩

接下來港股將開始密集發布第一季業績，打頭陣是兩大有色礦企藍籌。受惠黃金價格高居不下，紫金礦業(02899)預計首季度淨利潤約200億元人民幣，按年大幅增長約一倍。預計首季營收達1121億元人民幣，同比增加約42%，瑞銀此前在亞太區市場策略報告中將紫金礦業列入首季業績可能錄得「驚喜」的預測名單中；至於洛陽鉬業(03993)受惠於銅價高企、多項目產能持續釋放及巴西金礦資產併表，預計第一季利潤同樣增長約一倍。至於中興通訊(00763)季績表現應審慎觀望，因5G建設周期進入尾聲導致傳統電訊營運商資本開支縮減，加上存儲晶片漲價潮，預計中興首季收入同比增長約4%，盈利增長約8%，重點在於中興轉型AI算力業務之前景表現。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德

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