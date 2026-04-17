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小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？

17/04/2026

　　唔知大家平時有冇飲開酒呢？筆者識得嘅年輕同事，平時最多同friend飲一兩杯，而且都係飲啲低度數嘅果酒，白酒、紅酒、威士忌呢啲高度數嘅酒就基本上好少飲。不過我哋今日講嘅唔係西餐嘅白酒，而係中國傳統嘅高烈度白酒，曾幾何時神州同胞無論商務宴請婚喪嫁娶家庭聚會定老友小聚，都必定要有白酒，其中作為「國酒」嘅貴州飛天茅台，更加係旗艦中嘅旗艦，就算唔飲都可以送人，又或者擺屋企收藏。

 

小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？

 

　　不過大人，時代變喇！噚日貴州茅台(滬:600519)公布業績，上年全年營業額倒退咗1%，淨利潤跌咗4.53%，係自2001年上市以來第一次營收同純利雙雙下滑。而且單睇第四季業績更加慘不忍睹，營業額按年暴跌兩成，淨利潤按年更跌三成！

 

　　筆者見到呢個數據其實都唔覺得出奇，因為茅台嘅護城河已經愈來愈淺。好耐之前，神州企業同官員傾生意，都唔少得開支白酒，你敬下我我敬下你，彼此稱兄道弟，所以神州民間都曾經有「白酒係貪污概念股」嘅說法。嗱，筆者呢度不予置評，但的確，自從阿爺喺2012年底推出「八項規定」之後，各級機關嚴禁使用公款採購高檔酒水，當時白酒股股價集體暴跌，茅台零售價亦出現一輪暴跌。

 

　　當時神州經濟仍然有強勁增長，大工程大項目大生意絡繹不絕，茅台仍然保得住佢嘅高端商務消費嘅屬性，但近年神州進入經濟轉型陣痛期，唔少產業都面臨「中年危機」，房地產行業更加大面積坍塌，高端白酒嘅商業宴請需求被顯著削弱。

 

　　而壓垮白酒板塊最後一條稻草，可能來自年輕新一代！撇除茅台好貴年輕人好難負擔呢個原因，其實間唔中上網都見到好多人話唔鍾意飲酒，啤酒嫌太苦紅酒飲唔明，至於度數超過50%嘅白酒就更加難以接受，飲落去「割喉」又「燒心」，甚至有人話有陣油漆味添。與此同時白酒嘅社交屬性亦漸漸失去市場，唔少神州後生都唔鐘意酒場文化，商務應酬可免則免，即使要見客，都可以有飲酒之外嘅其他社交選項，例如……打pickle？

 

　　新聞話，Gen Z會更關注健康同避免酒後失態，會更傾向低酒精同無酒精嘅飲品，幾年前仲有一個概念叫Sober Curious（清醒社交），喺飲酒嘅同時保持清醒，享受真實交流，專心品嚐每一啖，唔再好似以前咁chur酒黎飲。國際葡萄酒與烈酒調查機構喺2022年嘅調查指出，喺西班牙、英國同美國等10個關鍵市場入面，無酒精同低酒精產品嘅銷售額按年增長7%。

 

　　既然白酒嘅出場機會少咗，茅台業績差咗都在所難免，所以近年都尋求轉型，搞過茅台咖啡、茅台雪糕，但都唔算特別成功。話鋒一轉，大家知唔知其實香港都有一隻白酒股叫珍酒李渡(06979)？佢喺2023年上市，係港股市場唯一一隻白酒標的！珍酒李渡嘅業績同樣唔多好，呢幾年純利都不斷下跌，2023年有23億人仔；2024年已經跌咗差唔多一半，得13億；上年更慘，得返5億左右。

 

　　順帶一提，茅台今日公布業績之後股價跌咗3.8%，股價報1407人仔，與此同時半導體晶片廠商源杰科技(滬:688498)全日股價大漲一成，報1445人仔，茅台股王地位暫時被取代，傷害性不大但侮辱性極強，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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