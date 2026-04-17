港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日

港交所(00388)今天（17日）刊發有關縮短香港股票現貨市場結算周期的諮詢文件，提出將香港股票現貨市場結算周期從目前的T+2縮短至T+1的建議營運模式，並就有關建議徵詢市場意見。

（港交所圖片）

港交所於2025年7月刊發討論文件，與市場就縮短結算周期展開討論。因應全球各主要市場已經或將陸續採用更短的結算周期，各個市場持份者均十分支持香港股票現貨市場採用T+1結算周期。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，港交所致力確保香港市場基礎設施與時並進，並與全球市場發展趨勢和最佳常規接軌，很高興就T+1結算周期下的營運模式諮詢市場意見，並衷心感謝所有持份者早前就《討論文件》作出回應，同時支持交易所推進這項重要市場改革。市場各界的意見和建議對制定並於日後落實T+1結算的營運模式至關重要。

陳翊庭續說，採用T+1結算周期將進一步提升香港市場的核心競爭力，令交易更安全、快捷，同時為未來其他基礎設施優化和創新奠定基礎。

建議的T+1結算模式

港交所建議調整現貨市場交易周期內的若干營運流程，而交易執行的現有安排將維持不變。

各項建議旨在讓交易後活動可於交易日（T日）提前完成，以便市場參與者有更充裕時間預備於下一個營業日（T+1）順利交收。相關措施包括調整結算程序時間表及交收相關流程，讓交收能於縮短後的結算周期內及時、有序地進行。現有貨銀對付框架及多批交收處理程序架構將維持不變。

由於進行交易後操作時間將會縮短，港交所亦建議延長交收相關活動（例如輸入交收指示及配對）的服務時間，讓參與者可在交收前更靈活處理交易後程序。現有結算風險管理框架將繼續適用，但個別時間表會稍作修改以便配合新的結算周期。

因應各界對《討論文件》的回應意見，港交所將研究建立為投資基金經理、託管商及證券商等機構持份者另設新的工作流程平台，協助其提升營運效率並配合T+1結算周期的運作。

T+1結算周期將適用於二級市場交易所買賣

建議中T+1結算周期將適用於二級市場的交易所買賣（包括股票、交易所買賣產品、結構性產品及債務證券）以及股票期權行使及轉讓後的股票實物交收。首次公開招股以及通過滬深股通進行的交易將繼續按現有結算時間表進行。

採用T+1結算周期後，其他多項與交易相關的流程及市場活動將需作出調整，港交所亦就有關的調整安排諮詢市場意見。此外，港交所建議市場參與者審視其證券及資金調撥相關的程序，包括證券借貸、資金及外匯安排等，以便配合建議的T+1結算周期營運模式。

現貨市場擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期

港交所將適時發布相關技術規格，以助市場參與者進行必要的系統提升。在市場準備就緒並取得監管機構批准後，現貨市場擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期。按此預計實施時間，港交所鼓勵市場參與者盡早開始評估其運作準備情況、系統及流程。

在確定最終的T+1結算周期營運模式後，港交所亦會對《交易所規則》、《結算所規則》及《上市規則》作出相應修訂，詳情將適時公布。諮詢期將於2026年5月18日（星期一）結束。

撰文：經濟通採訪組

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