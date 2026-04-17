  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日

17/04/2026

　　港交所(00388)今天（17日）刊發有關縮短香港股票現貨市場結算周期的諮詢文件，提出將香港股票現貨市場結算周期從目前的T+2縮短至T+1的建議營運模式，並就有關建議徵詢市場意見。

 

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日

（港交所圖片）

 

　　港交所於2025年7月刊發討論文件，與市場就縮短結算周期展開討論。因應全球各主要市場已經或將陸續採用更短的結算周期，各個市場持份者均十分支持香港股票現貨市場採用T+1結算周期。

 

　　港交所集團行政總裁陳翊庭表示，港交所致力確保香港市場基礎設施與時並進，並與全球市場發展趨勢和最佳常規接軌，很高興就T+1結算周期下的營運模式諮詢市場意見，並衷心感謝所有持份者早前就《討論文件》作出回應，同時支持交易所推進這項重要市場改革。市場各界的意見和建議對制定並於日後落實T+1結算的營運模式至關重要。

 

　　陳翊庭續說，採用T+1結算周期將進一步提升香港市場的核心競爭力，令交易更安全、快捷，同時為未來其他基礎設施優化和創新奠定基礎。

 

建議的T+1結算模式

 

　　港交所建議調整現貨市場交易周期內的若干營運流程，而交易執行的現有安排將維持不變。

 

　　各項建議旨在讓交易後活動可於交易日（T日）提前完成，以便市場參與者有更充裕時間預備於下一個營業日（T+1）順利交收。相關措施包括調整結算程序時間表及交收相關流程，讓交收能於縮短後的結算周期內及時、有序地進行。現有貨銀對付框架及多批交收處理程序架構將維持不變。

 

　　由於進行交易後操作時間將會縮短，港交所亦建議延長交收相關活動（例如輸入交收指示及配對）的服務時間，讓參與者可在交收前更靈活處理交易後程序。現有結算風險管理框架將繼續適用，但個別時間表會稍作修改以便配合新的結算周期。

 

　　因應各界對《討論文件》的回應意見，港交所將研究建立為投資基金經理、託管商及證券商等機構持份者另設新的工作流程平台，協助其提升營運效率並配合T+1結算周期的運作。

 

T+1結算周期將適用於二級市場交易所買賣

 

　　建議中T+1結算周期將適用於二級市場的交易所買賣（包括股票、交易所買賣產品、結構性產品及債務證券）以及股票期權行使及轉讓後的股票實物交收。首次公開招股以及通過滬深股通進行的交易將繼續按現有結算時間表進行。

 

　　採用T+1結算周期後，其他多項與交易相關的流程及市場活動將需作出調整，港交所亦就有關的調整安排諮詢市場意見。此外，港交所建議市場參與者審視其證券及資金調撥相關的程序，包括證券借貸、資金及外匯安排等，以便配合建議的T+1結算周期營運模式。

 

現貨市場擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期

 

　　港交所將適時發布相關技術規格，以助市場參與者進行必要的系統提升。在市場準備就緒並取得監管機構批准後，現貨市場擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期。按此預計實施時間，港交所鼓勵市場參與者盡早開始評估其運作準備情況、系統及流程。

 

　　在確定最終的T+1結算周期營運模式後，港交所亦會對《交易所規則》、《結算所規則》及《上市規則》作出相應修訂，詳情將適時公布。諮詢期將於2026年5月18日（星期一）結束。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

81.600

異動股

02416

易點雲

4.060

異動股

08027

吉輝控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 81.600
  • 02416 易點雲
  • 4.060
  • 08027 吉輝控股
  • 0.068
  • 00924 坤集團
  • 0.132
  • 00322 康師傅控股
  • 12.520
股份推介
  • 02409 洲際船務
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.180
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.820
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.100
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00005 滙豐控股
  • 141.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
報章貼士
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.870
  • 目標︰$3.25
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.071
  • 目標︰--
  • 01100 飛達控股
  • 1.440
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2026 17:25  《盤後部署》市場觀望恒指回吐仍連升三周，廣州樓價回升越地股價料見底

17/04/2026 17:11  港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期

17/04/2026 16:36  怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

17/04/2026 16:46  國泰航空︰3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

17/04/2026 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平

17/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１７０億元，買盈富基金沽劍橋科技

17/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞降藍思目標價近四成，贛鋒績後獲富瑞升目標價三成半

17/04/2026 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一周拆息較上日升２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌新文章
人氣文章

搵食地圖

日本菜推介︱申子居酒屋8道菜嘗味餐單$688＋廣島蠔盛宴＋牡丹蝦脆脆＋油封夢王多士配雞肝醬新文章
人氣文章

玩樂假期

香港快運來回機票$170起！11個航點包括：東京、高松、台北、富國島（附滙豐信用卡獨家優惠碼可「折上折」）
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」：整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落 新文章
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

WW2026｜H. Moser & Cie. 極簡哲學演繹內斂之美：Streamliner Pump、勇創者萬年曆
人氣文章

Art & Living Feature

《戲劇性婚禮》：有一種愛，叫「看過你的醜陋後，依然想重新認識你」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
育髮飲食｜雞蛋助生髮，營養師揭黃金食法，吃錯恐有反效果新文章
人氣文章
長者食緊咩藥？ 照顧者必修的藥物常識課
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/04/2026
港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區