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美股收盤 | 標指收市首破7100點，納指錄13連升

18/04/2026

　　美股周五（17日）收高，納指及標指再創盤中及收市新高，受美伊戰事有望緩解，以及伊朗宣布霍爾木茲海峽完全開放所刺激，市場風險偏好大幅改善。

 

　　國際原油市場劇烈波動，紐約期油價格報每桶84.27美元，較前一交易日累計跌幅超過11%，布蘭特期油則報每桶90.28美元，跌幅逾9%。

 

　　重磅科技股全線造好，特斯拉(US.TSLA)升3%，英偉達(US.NVDA)升1.7%，Meta(US.META)升1.7%，蘋果(US.AAPL)升2.6%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOG)升約2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

 

美股收盤 | 標指收市首破7100點，納指錄13連升

伊朗宣布霍爾木茲海峽完全開放，刺激納指及標指再創盤中及收市新高。(AP)

 

　　不過，Netflix(US.NFLX)第二季業績指引遜預期，股價逆市重挫9.7%。

 

　　道指收市升868.71點，或1.79%，報49447.43點；標指升84.78點，或1.2%，報7126.06點，首次站穩7100點大關；納指升365.78點，或1.52%，報24468.48點，納指更是連續第13個交易日上升，創1992年以來最長連升紀錄。

 

　　納指盤中最高觸及24519.51點，標指高見7147.52點，均刷新歷史新高。本周三大指數均錄升幅，道指升3.19%，標指升4.54%，納指大升6.84%。

 

美匯偏軟，金價窄幅波動

 

　　美匯指數持續偏軟，日內報98.07，跌0.1%。美元兌日圓報158.41，下跌0.4%，盤中低見157.59。歐元兌美元於1.18關口以下呈現技術性整固，報1.1776，微跌約0.05%。

 

　　現貨金價窄幅波動，升約1.3%至每盎司4856美元附近，盤中高見每盎司4891美元。紐約期金同步跟升，報每盎司4880美元，升幅約1.5%。

 

撰文：經濟通國金組

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