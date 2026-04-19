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港股 | 蕭猷華：港股維持反覆向上格局

19/04/2026

　　《套期保值》上周市場對美伊談判朝向樂觀預期，港股走勢呈現反覆向好格局，恒生指數全周累計上升267點。內地方面，上周公布的「三頭馬車」重磅經濟數據整體符合市場預期：第四季國內生產總值(GDP)按年增長5%，優於預期，亦較2025年第四季加快0.5%；3月工業增加值按年增長5.7%，同樣好過預期；社會消費品零售和固定資產投資表現相對平穩。上述數據反映，在穩經濟措施持續發力之下，即使地緣政治風險持續升溫，內地經濟仍具備相當韌性。

 

　　另一方面，人工智能(AI)算力需求目前正以爆發式速度急升，3月份日均Token（詞元，將人類語言轉化成機器可理解數字信息的中介單元）用量較去年底增長超過40%。回顧今年1月份，市場曾因擔憂資本開支(Capex)可能過度，而下修AI相關板塊的估值。不過，隨著AI算力需求大爆發，對應的資源投放和資本投入也應同步加大。因此，市場對AI相關企業的估值有望重新上修，並推動環球股市進一步上漲。

 

港股 | 蕭猷華：港股維持反覆向上格局

即使美伊談判反覆，但港股獲多重利好因素支持。(Shutterstock)

 

　　展望後市，美伊談判雖然反覆，但是朝向好方面發展。同時，受國內經濟數據理想、人民幣走高、油價回落，以及AI相關企業估值有望上修等因素推動，預期港股維持反覆向上格局。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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