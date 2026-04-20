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開市Go | 伊朗淡化和談前景恢復封鎖霍峽，內地外賣平台遭重罰，寧德時代股東尋套現

20/04/2026

要聞盤點

 

1、美國海軍首次於海上封鎖期間襲擊並扣押一艘伊朗籍貨船。白宮指副總統萬斯等美方官員周二（21日）將在伊斯蘭堡與伊朗談判，但伊朗媒體稱，伊朗拒絕參加與美國的第二輪談判，伊美在伊斯蘭馬巴德「二談」消息不實。伊方強調，只要海上封鎖持續，談判就不會進行。

 

2、伊朗周五（17日）短暫開放霍爾木茲海峽引發美股全線收高原油期貨回落，但由於美國違反停火承諾，未解除對伊朗港口和船隻的海上封鎖，周六（18日）德黑蘭恢復船隻通行限制，船東報告油輪遭襲。以色列在停火期內再次對黎巴嫩發動打擊。

 

3、中東局勢升級刺激亞洲周一早盤布倫特原油一度飆升近8%，美股期貨跌近1%，現貨黃金低開逾1%。

 

4、聯儲局理事沃勒指伊朗戰爭引發能源衝擊，對短期降息必要性看法謹慎，警告衝突或對通脹產生持久影響。舊金山聯儲行長暗示支持維持利率不變。

 

5、美國延長部分俄羅斯石油銷售許可證期限，由4月17日延至5月16日。

 

6、中國維持今年超長期特別國債發行期限不變，為20年、30年及50年期，發行節奏與去年相當。

 

7、中國證監會擬強化期貨公司子公司及分支機構監管，並規範違規轉讓證券行政處罰，針對不同類別差異化設置裁量指標，力求過罰相當。

 

8、阿布扎比據悉考慮將旗下兩支主權財富基金持有的中國資產整合至新實體，為重整對華投資策略奠定基礎。

 

9、香港交易所擬縮短股票結算周期，最快2027年第四季起過渡至T+1。

 

10、全球主要電動車鋰電池及儲能系統製造商遠景動力據悉考慮最快今年在香港上市，可能籌資10億至20億美元。

 

11、曦智科技-P(01879)今日至周四（23日）招股，將成為全球AI矽光晶片第一股，其計劃全球發售約1379.52萬股，每股作價介乎166.6元至183.2元，集資額最高達25.27億元，每手15股，入場費2776元，聯席保薦方為中金及國泰海通，基石投資者包括貝萊德、淡馬錫、阿里等。

 

12、邁威生物(02493)今日至周四招股，每股作價介乎27.64元至30.71元，集資最多達14.47億元，每手200股，入場費6204元，聯席保薦人為中信証券及國泰海通，山東國資委、藥明生物等六家機構基石入股。

 

焦點股

 

AI大模型概念股：阿里巴巴(09988)、智譜(02513)、MINIMAX(00100)
　- 　DeepSeek擬首向外集資，估值最少780億

電商股：阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、美團(03690)
　- 　內地對阿里、拼多多和美團等電商平台開出巨額罰單，整治「幽靈外賣」亂象

寧德時代(03750)
　- 　股東寧波聯合擬詢價售5800萬股，佔1.27%股權，設買方6個月禁售期

內地券商股：東方證券(03958)、中信証券(06030)、中信建投(06066)
　- 　東方證券籌劃發A股及付現金全購上海證券，A股今停牌

藍思科技(06613)
　- 　董事長周群飛所持群欣擬斥不低於1億人幣增持A股

比亞迪(01211)
　- 　美國商務部長拒絕讓比亞迪在美設聯營工廠

TCL電子(01070)
　- 　料首季經調整歸母淨利潤最多4億元，按年升1.5倍

國泰航空(00293)
　- 　3月份載客量按年增加24%

中集集團(02039)
　- 　料首季盈利跌最多70%，貨櫃製造量價齊跌
　- 　與GOODPACK簽訂和解協議和銷售合同，付200萬美元及獲6000萬美元採購合同

中國鐵塔(00788)
　- 　首季盈利40億人幣升32%，收入升2%

高鑫零售(06808)
　- 　料全年盈轉虧最多3.5億人幣，或考慮宣派股息

 

油金報價

 

紐約期油上升7.31%，報88.63美元/桶

布蘭特期油上升7.14%，報96.83美元/桶

黃金現貨下跌1.74%，報4746.37美元/盎司

黃金期貨下跌2.25%，報4769.65美元/盎司

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 00:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2026 16:40
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