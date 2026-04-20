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美軍武力扣押伊朗貨船，本周和談生變，亞洲股市料受壓

20/04/2026

美股 | 美軍武力扣押伊朗貨船，本周和談生變，亞洲股市料受壓

 

 

　　伊朗宣布再度封鎖霍爾木茲海峽，美國海軍則武力扣押一艘伊朗船隻，令美伊舉行次輪和談面臨變數，亞洲周一（20日）開盤原油飆升，料環球股市受壓。

 

　　布倫特原油一度大漲7.9%，至97.50美元。抹去了上周五（17日）的大部分跌幅；歐洲天然氣價格漲幅高達11%，美股期指下行。道指期貨下跌452點，跌幅0.9%。標普500指數期貨下跌0.8%，納斯達克100指數期貨同樣下跌0.8%。

 

　　美伊的臨時停火將於周二（21日）結束，但伊朗周末再次封鎖了這條咽喉要道，稱美國攔截與伊朗有關的船隻違反了停火協議。

 

　　美國總統特朗普則表示，一艘懸掛伊朗國旗的貨船在駛離霍爾木茲海峽後未理會停船警告，美國海軍在阿曼灣向其開火，在船身炸開一個洞，並將該船扣押，這是美軍實施海上封鎖一周以來發生的首次重大衝突。

 

　　芝加哥Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，「如果情況繼續這樣發展下去，你可能會看到油價逐步上漲至105-115美元左右，但期間會受到各種新聞的影響而出現很多波動。」

 

標指上周首破7100點

 

　　而在上周，一度有消息指美伊將舉行次輪和談，令市場氣氛改善。上周五，道指收市升868.71點，或1.79%，報49447.43點；標指升84.78點，或1.2%，報7126.06點，首次站穩7100點大關；納指升365.78點，或1.52%，報24468.48點，納指更是連續第13個交易日上升，創1992年以來最長連升紀錄。

 

　　期間，國際原油市場劇烈波動，紐約期油價格報每桶84.27美元，較前一交易日累計跌幅超過11%，布蘭特期油則報每桶90.28美元，跌幅逾9%。

 

　　美匯指數持續偏軟，日內報98.07，跌0.1%。美元兌日圓報158.41，下跌0.4%，盤中低見157.59。歐元兌美元於1.18關口以下呈現技術性整固，報1.1776，微跌約0.05%。

 

　　現貨黃金窄幅波動，升約1.3%至每盎司4856美元附近，盤中高見每盎司4891美元。紐約期金同步跟升，報每盎司4880美元，升幅約1.5%。

撰文：經濟通國金組

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