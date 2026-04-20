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盤前攻略｜霍峽驟開驟封美指期貨回落，港股日內料續爭持

20/04/2026

　　伊朗霍爾木茲海峽局勢反覆，上周五（17日）美股盤中傳出在以色列與黎巴嫩達成十日停火協議後，伊朗無條件全面開放海峽，帶動美股飆高，三大指數升超1%，納指與標普再創歷史新高。然而直至周日，伊朗方面指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，今早起三大美指期貨回落，道期跌434點或0.87％報49207，納期跌182點或0.68％報26643，標期跌51點或0.71％報7110。

 

盤前攻略｜霍峽驟開驟封美指期貨回落，港股日內料續爭持

（Shutterstock圖片）

 

　　油價上周五一度急挫，紐約期油單日急跌超過11％報83.85美元，然而今早起紐油反彈，現報約88.17美元，按日升6.77％。布蘭特期油同樣反彈6.15％，報95.94美元。

 

*重新封鎖霍峽前中概與ADR造好*

 

　　上周五中概股普遍造好；阿里巴巴升1.75％報141.01美元，拼多多升1.04％報104.79美元，京東升0.86％報31.60美元，百度升0.88％報126.13美元，金山雲升5.69％報18.21美元，萬國數據升4.03％報44.70美元，小鵬跌0.82％報18.10美元，理想跌0.70％報18.39美元，蔚來跌0.58％報6.83美元，小馬智行升6.56％報11.69美元，禾賽跌5.26％報23.25美元，華普集團飆31.55％報9.84美元。

 

　　重新封鎖霍峽消息前ADR造價跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.32％，折合522.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.61％，折合32.5港元；美團(03690)ADR較港股高1.44％，折合87.7港元；友邦(01299)ADR較港股高2.66％，折合83.8港元；滙控(00005)ADR較港股高2.01％，折合144.3港元；港交所(00388)ADR較港股高1.48％，折合414.7港元。

 

*美伊談判前景未算急轉直下*

 

　　一個周末期間霍爾木茲海峽由重新開放再度變為重新封鎖，變化之快實令市場難以捉摸。伊重新封鎖海峽後，有傳美方認為美伊若不盡快取得突破，戰事或在未來數天重新爆發。但美國總統特朗普表明，仍認為能夠與伊朗達成和平協議，並已派團前往巴基斯坦與伊朗談判。亞太區股市今早維持偏好，日股升0.7％，韓股升0.3％。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26263，升112點，恒指開市料升約100點。

 

　　以目前消息估計現時情況未至於急轉直下，但有評論認為伊朗當局態度反覆，反映伊方內部務實派與武鬥派的矛盾，同時海峽遭到重新封鎖，反映伊朗內部後者仍佔較大主導力量，令談判出現更大暗湧。港股方面，參考恒指牛熊證街貨分布，上周五回調市下牛友有所提高部署，較貼價25800至25999約200點區域淨增700張對應期指張數街貨，預計日內消息爭持下恒指走勢維持反覆，下方以25800為支持水平。

 

撰文：經濟通市場組

 

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