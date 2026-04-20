新股上市 | AI矽光晶片第一股曦智科技(01879)招股入場費2776元，貝萊德淡馬錫阿里等20基投認購

內地光電混合算力獨角獸曦智科技-P(01879)今日至周四（23日）在港招股，劍指全球AI矽光晶片第一股。曦智科技計劃全球發售約1379.52萬股，當中約5%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎166.6元至183.2元，集資額最高達25.27億元，每手15股，入場費2775.71元。公司預期於下周二（28日）掛牌，聯席保薦為中金及國泰海通。

公司是次引入基石投資者包括貝萊德、阿里巴巴(09988)全資附屬Alibaba Investment、新加坡兩家主權財富基金GIC及淡馬錫、瑞銀資產管理、施羅德、富達國際、聯想集團(00992)、中興通訊(00763)、高瓴、英國Baillie Gifford、未來資產、平安資產管理、景林等20家公司，合共以總金額約2.1億美元（折合約16.44億港元），按每股發售中佔價174.9元計，將可認購約940.05萬股，佔緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股份總數的約10.22%。

曦智科技估計，以招股中位價計，所得款項淨額約為22.67億元，當中約70%將在未來五年用於研發，包括持續發展光互連業務及光計算業務；約20%用於公司商業化工作；其餘作營運資金及用於一般公司用途。

曦智科技由麻省理工學院物理學博士沈亦晨於2017年創立，以光電混合算力為突破口，聚焦於為AI大模型、資料中心做「提速降耗」的下一代算力服務。光電混合算力領域是一種融合光子學與電子學優勢的創新範式。曦智科技聲稱已構建以光互連及光計算為核心、以自研光電晶片技術為支撐的產品及解決方案組合，提供可擴展且具成本效益的解決方案。

財務資料顯示，公司於去年錄得虧損擴大至13.42億元人民幣，2024年同期則錄得虧損7.35億元人民幣；收入1.06億元人民幣，按年增長76.72%。

撰文：經濟通市場組

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