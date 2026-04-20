  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 零跑汽車挫9%，高端旗艦SUV D19上市起售價僅22萬元人民幣

20/04/2026

異動股 | 零跑汽車挫9%，高端旗艦SUV D19上市起售價僅22萬元人民幣

 

 

　　零跑汽車(09863)現價跌9.1%，報51.75元，盤中最低見51.05元，該股成交約1074萬股，涉資5.62億元。

 

　　零跑汽車最新高端旗艦SUV車型零跑D19日前正式上市，售價21.98萬元至26.98萬元人民幣，是零跑首款售價超過20萬元的車型，但其他車企「9系」旗艦SUV普遍定價40萬元至50萬元人民幣，零跑定價仍屬極具競爭力。

 

　　零跑科技創辦人、董事長、CEO朱江明接受媒體採訪時指，競爭越來越激烈，市場的容量就這麼大，要活下來，一個是不能虧損，另一個是要有規模，沒有規模就一定沒有未來。

 

　　儘管零跑車在一眾新勢力造車公司中目前銷量領先，且近期公司股價表現不錯，但朱江明直言，目前零跑如何把規模做上去，比盈利的目標更重要，因為這是一個生存的問題。朱江明強調，未來的競爭格局會促使汽車產品向兩端分化：一類是像A10這樣的家庭第二、三輛小車，另一類是像D19這樣滿足全家出行的大車。而零跑要做的，就是在這兩個極端市場都能拿出「爆款」。

 

　　有機構研報指出，D系列是零跑車2026財年利潤率和估值的核心變數。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02618

京東物流

15.430

異動股

02318

中國平安

61.500

異動股

01339

中國人民保險集團

5.370

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02618 京東物流
  • 15.430
  • 02318 中國平安
  • 61.500
  • 01339 中國人民保險集團
  • 5.370
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 37.440
  • 06166 劍橋科技
  • 113.700
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 80.600
  • 目標︰$95.00
  • 02409 洲際船務
  • 4.800
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.400
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.680
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 10.100
  • 目標︰$11.50
人氣股
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 37.440
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 160.900
  • 00700 騰訊控股
  • 522.500
  • 02318 中國平安
  • 61.500
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 16.280
  • 目標︰--
  • 00659 周大福創建
  • 8.080
  • 目標︰--
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.680
  • 目標︰$9.25
熱炒概念股
即時重點新聞

20/04/2026 17:15  《盤後部署》霍峽又開又閂港股照升200點見韌性，藍思科技跌殘值博反彈

20/04/2026 16:14  恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲

20/04/2026 16:22  【國際要聞】日本東北部沿海7.4級地震，東京建築物搖晃，多地發海嘯警報

20/04/2026 16:43  官媒披露7電商平台「幽靈外賣」調查細節：有平台暴力抗法，調查人員手部骨折

20/04/2026 16:44  引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波：近九成企業已經或即將在香港設立研發中心

20/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒０９億元，買建行沽盈富基金

20/04/2026 09:05  【大行炒Ｄ乜】大摩看淡建材板塊，瑞銀恢復追蹤小米予中性評級

20/04/2026 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３３，一周拆息較上日降至２﹒５３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR續不變，幽靈外賣調查細節披露，傳字節去年淨利跌七成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 獲大行唱好工中建行齊破頂，中東局勢未明內銀仍屬穩陣收息之選可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港迪士尼樂園︱魔雪奇緣世界小白機械人5月現身！二人同遊門票75折＋精品美食推介＋灰熊山谷新體驗
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

求職英語｜見工60秒自我介紹，教你黃金法則：3個Steps增加獲聘機會
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環人氣精緻刺身丼飯店！首創「江戶前料理手法」x「煙燻熟成」魚料、告別傳統Omakase套餐
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

腋毛陰毛不應隨意剃？性生活表現與皮膚健康有關？醫生建議多補充這兩種營養！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「妻不如妾、妾不如偷，偷不如偷不著」忠誠意識一旦崩塌，便很難重新上鎖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
5個力量動作訓練挺直身形　強化背脊肌群改善體態
人氣文章
長者食緊咩藥？ 照顧者必修的藥物常識課
人氣文章
人工受孕︱白冰冰29年前女兒遭撕票，16次嘗試打3200針失敗，感慨人生孤獨
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 00:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/04/2026
英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區