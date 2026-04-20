異動股 | 零跑汽車挫9%，高端旗艦SUV D19上市起售價僅22萬元人民幣

零跑汽車(09863)現價跌9.1%，報51.75元，盤中最低見51.05元，該股成交約1074萬股，涉資5.62億元。

零跑汽車最新高端旗艦SUV車型零跑D19日前正式上市，售價21.98萬元至26.98萬元人民幣，是零跑首款售價超過20萬元的車型，但其他車企「9系」旗艦SUV普遍定價40萬元至50萬元人民幣，零跑定價仍屬極具競爭力。

零跑科技創辦人、董事長、CEO朱江明接受媒體採訪時指，競爭越來越激烈，市場的容量就這麼大，要活下來，一個是不能虧損，另一個是要有規模，沒有規模就一定沒有未來。

儘管零跑車在一眾新勢力造車公司中目前銷量領先，且近期公司股價表現不錯，但朱江明直言，目前零跑如何把規模做上去，比盈利的目標更重要，因為這是一個生存的問題。朱江明強調，未來的競爭格局會促使汽車產品向兩端分化：一類是像A10這樣的家庭第二、三輛小車，另一類是像D19這樣滿足全家出行的大車。而零跑要做的，就是在這兩個極端市場都能拿出「爆款」。

有機構研報指出，D系列是零跑車2026財年利潤率和估值的核心變數。

撰文：經濟通市場組

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