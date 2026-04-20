內銀股 | 獲大行唱好工中建行齊破頂，中東局勢未明內銀仍屬穩陣收息之選可以點揀？

伊朗局勢反覆，上周末霍爾木茲海峽開了又關，港股中唯內銀股不太受局勢影響，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及農業銀行(01288)今日（20日）齊升約2%，前三者更創新高。內銀股強勢相信也因市場對其首季業績改善預期增強，驅動板塊估值修復，多間大行近日亦齊聲唱好。另外，人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率(LPR)繼續維持不變，應有助減低對銀行淨息差壓力，相信內銀股仍屬穩陣收息之選，可以怎樣部署及選擇？

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花旗料內銀首季收入增6.3%盈利升3.1% H股首選中行建行重農行

花旗近日發表報告，預期其所覆蓋的內銀股在今年首季的收入按年增速將加快至6.3%(相比2025年第四季升3%及2025年升1.5%)，主要受以下因素支持：內地政府相關貸款推動的穩健信貸增長、淨息差壓力緩解、財富管理業務帶動的強勁手續費收入增長、與去年同期相比下交易收益基數較低。料內銀可能利用強勁的收入增長增加撥備，導致盈利增速低於收入增速，料今年首季盈利按年升3.1%，預期大型內銀及區域性銀行表現優於股份制銀行，因其貸款增長及淨息差趨勢更佳。預期表現較佳的大型內銀股包括農業銀行、建設銀行、中國銀行。

花旗料首季業績可能令人失望的內銀股包括招商銀行(03968)、興業銀行(滬:601166)、浦發銀行(滬:600000)、民生銀行(01988)及光大銀行(06818)。花旗對農行H股及A股、建行H股及A股、寧波銀行(深:002142)開啟30天正面催化觀察。該行表示內銀H股首選標的為中國銀行、建設銀行及重農行(03618)，其中對建行維持「買入」評級，續予目標價9.88元。

瑞銀料內銀首季業績將成正面催化劑 首選工行建行中行信行

瑞銀指，內銀股本周開始公布今年首季業績，預期業績將成為正面催化劑，尤其是四大國有銀行，受益於進一步的營收改善，而股份制銀行則可能出現分化。整體而言，全國性銀行今年首季核心盈利增速預計將加快至3.5%(對比去年第四季為升2.2%)，收入增速升3.8%(對比去年第四季為升2.4%)，撥備前經營溢利(PPOP)上升4.8%(對比去年第四季為升2%)；但純利增速相對溫和升1.2%(對比去年第四季為升2.4%)，主要因撥備增加。預期內銀淨息差按季保持穩定，儘管面臨房貸重定價壓力。新增貸款按年基本持平，意味著增速略放緩，但淨利息收入仍將保持正增長(+3.3%，對比去年第四季為升1%)。同時，手續費收入改善與成本控制將支持PPOP增速回升。相比之下，淨利增速可能落後於營收與PPOP，反映零售無抵押貸款與房地產風險仍高企，銀行需增加撥備以應對潛在資產質量壓力。

瑞銀又指，年初至今，中國銀行股跑贏MSCI中國指數11%，尤其3月在地緣政治風險升溫下表現突出。去年業績顯示基本面改善，進一步支撐股價。展望未來，在地緣政治不確定性、房地產疲弱、人民幣升值及出口風險下，該行仍看好防禦型銀行。H股銀行股息率仍高於5%，基本面改善將持續支撐股價，12個月首選標的為中行、建行、工行及中信銀行(00998)。

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摩通：中國企業信貸表現穩健及流動性充裕 對內銀股仍感樂觀

另外，人民銀行上周公布，一季度人民幣貸款增加8.6萬億元，據此計算，3月新增人民幣貸款2.99萬億元（人民幣，下同），低於市場預期的3.4萬億元。截至3月底，廣義貨幣供應量(M2)餘額按年增長8.5%，增速按月減慢0.5個百分點，低於預期。人民幣貸款餘額280.51萬億元，按年增長5.7%，增速回落0.3個百分點，再創歷來最低增速。首季社會融資規模增量累計14.83萬億元，按年減少3545億元。

摩通指，中國上月信貸數據表現疲弱，新增社會融資規模為5.23萬億元，低於該行預測的5.66萬億元，並遜於市場預期的5.55萬億元。3月新增人民幣貸款2.99萬億元，明顯低於該行預測的3.48萬億元及市場預期的3.47萬億元，主要由於零售貸款持續疲軟，而企業貸款增長則保持韌性。正面因素方面，本外幣存款餘額按年增長8.7%，大致穩定，並遠高於社融及貸款增長，顯示系統流動性充裕。政府債券餘額增長持續領先於社融增長，而企業債券融資在3月強勁反彈。雖然整體信貸增長有所放緩，但基於企業信貸表現穩健及流動性仍然充裕，該行對內銀股仍持樂觀態度。

內地LPR連續11個月維持不變 分析：短期內降息降準可能性不大

值得一提，人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，符合市場預期，上述兩項利率已經連續第11個月持平。國家統計局上周四（16日）公布首季GDP按年增長5%，高於市場預期；「三頭馬車」數據中，規模工業增加值也勝預期，固定資產投資及社會消費零售總額增長遜預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年初以來LPR報價一直按兵不動，背後的根本原因是受年初出口大幅超預期，一季度國內投資增速止跌回升，消費也有所改善，以及包括高技術製造業在內的新質生產力領域較快發展等推動。2026年開年宏觀經濟起步有力，一季度GDP增速達到5%，落到今年「4.5%-5%」增速目標的上沿，當前穩增長需求不高，貨幣政策處於觀察期，政策利率和LPR報價保持穩定。而二季度宏觀經濟運行將以穩為主。考慮到國際油價大幅上衝正在向國內傳導，二季度出口還將保持正增長，短期內宏觀政策將繼續處於觀察期，降息降準落地的可能性不大。

黃偉豪：內銀宜揀四大行首選中行現價可分注吸 高息股也可吼電訊股

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，內銀股屬穩陣收息之選，特別配合現時大環境比較混亂，買內銀股風險不會太大，當然過去一段時間股價累計已升了很多，雖然估值仍不算貴，但升了那麼多現在才買，要有準備中長線持有，不要預計短期會再有很大上升空間，且分注買會較合適，當中買四大行較好，始終收息較穩定。而四大行實際分別不太大，但近期中行走勢較平穩，暫時會是首選，若無貨現價約5.20元可先買一注，待挨近5元以下，即近20天線再加注較合適。而交行、招行及郵儲行(01658)雖然股價較落後，但論穩定及安全性不及四大行，其業務面較集中於中小企，故波動性較大，在逆周期中股價跑輸自有其原因，其實，若非為了安全而要進取，不如棄內銀揀其他板塊。

其他高息股方面，黃偉豪指，中資電訊股也可考慮吸納，但要有耐性持有，因短期不會有很大爆發點，就算市況差，很多收息股都可能有資金追捧，未必只揀電訊股，且其股價經歷過去那麼大調整，可能因擔心基本面改變出現壓低估值情況，不會一下子完全修復，但跌至現水平，估值的確便宜，且股息仍吸引，所以中長線可以考慮，但預計偏向緩慢上行，其中中移動(00941)手上現金最多最安全，其次可揀中電信(00728)，中聯通(00762)股價波動性則較大。至於本地公用股，長江基建(01038)可以考慮，中電(00002)等息率則不算很吸引，若有其他板塊選擇，未必要揀公用股。

內銀股今日普遍造好，建行升2.3%收報8.88元，工行升2.28%報7.19元，中行升1.96%報5.21元，農行升1.98%報6.17元，交行升1.12%報7.25元，招行升1.09%報51.1元，郵儲行升1.58%報5.13元，中信銀行升1.99%報8.22元，民生銀行升1.95%報3.66元，重農行升1.43%報7.1元。中資電訊股表現亦向上，中移動升0.43%報81.8元，中電信升1.02%報4.95元，中聯通升0.55%報7.36元。本地公用股亦上升，中電升1.08%報74.95元，長江基建升2.09%報65.95元，電能實業(00006)升1.5%報64.15元，港燈(02638)升0.31%報6.43元，煤氣(00003)升0.56%報7.21元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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