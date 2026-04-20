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港股 | 午市前瞻 | 市場樂觀惟恒指破26500不易，寧王前景佳無懼股東套現衝擊

20/04/2026

　　上周五（17日）美股盤中傳出在以色列與黎巴嫩達成十日停火協議後，伊朗無條件全面開放海峽，帶動美股飆高，然而直至周日，伊朗方面指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，今早（20日）起三大美指期貨回落。亞太股市氣氛主要以觀望事態發展為主，惟盤中樂觀情緒主導，恒指早段窄幅波動，盤中隨著光伏、內需、內銀等板塊轉強，恒指重拾升軌，曾見26411點，為今年2月27日以來高位，半日收升216點或0.8%，報26376，主板成交逾1353億元。恒生中國企業指數報8913，升68點或0.8%。恒生科技指數報5081，升38點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 市場樂觀惟恒指破26500不易，寧王前景佳無懼股東套現衝擊

 

聶振邦：周三美伊停火令若延續，恒指仍看好

 

　　美伊關係反覆，上周五伊朗全面開放霍爾木茲海峽，以及以色列與黎巴嫩達成停火協議，令中東局勢降溫。但最新伊朗指摘美國違反停火協議，向伊朗一艘商船開火，雙方關係再度緊張。恒指輕微高開後，早段一度倒跌過百點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指上周五夜期升300多點，市場本來看法樂觀，惟最新美伊關係存在不確定性，所以恒指早段走勢反覆。聶振邦指，儘管雙方在重大議題仍存分歧，惟市場仍然偏向樂觀，今天餘下的時間，若沒有重大利好或利淡的因素釋出，預料恒指收市有機會維持100多點至200餘點的升幅。不過，要升上26500點暫時有點難度。

 

　　聶振邦表示，市場的焦點仍圍繞美伊談判及霍爾木茲海峽的通航，儘管雙方預料在本周末進行新一輪談判，但早前兩國達成的停火協議在本周三（22日）屆滿，會否延續有關安排將被視為雙方關係的指標。倘若停火協議延續，將被視為利好，屆時恒指有望重上26600，回到2月底美以攻擊伊朗前恒指收市水平，之後橫行的機會較大，畢竟市場焦點重回周末的談判，而恒指若要進一步突破該水平，仍要等兩國次輪談判是否釋放超預期利好消息。不過聶振邦提醒，儘管市場目前對雙方次輪談判相對樂觀，但仍不能掉以輕心，由於美國派遣軍艦封鎖霍爾木茲海峽，雙方形成對峙局面，一旦發生衝突，將為談判增添變數。

 

寧德時代季度純利維持高增長，估值被看好下回調有限

 

　　寧德時代(03750)公布，股東寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（有限合夥）擬詢價出售5800萬股，佔1.27%股權。若以上周五收市價692元計算，涉及金額約401億元。寧德時代強調，買方買入股份6個月內不得出售。寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（有限合夥）目前持6.23%股權，擬詢價出售股份為自身資金需求。

 

　　在此之前，《彭博》還引述知情人士透露，寧德時代正考慮在香港進行配股活動，籌集最高達50億美元的資金。知情人士稱，寧德時代已就此次配售事宜與多家銀行進行了初步接洽。除股權融資外，公司還在考慮發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。

 

　　聶振邦表示，上周傳出寧德時代配股消息後，由於當時集團尚未公布首季業績，市場曾揣測，配股是否表示該股股價有見頂的跡象。因此，該H股在突破700元高位後連跌兩天。但及後集團公布的首季業績勝預期，促使市場重新估值。由於集團去年純利升幅逾四成，今年首季純利按年升近五成，而且，集團自去年第四季度以來，純利維持高速增長，儘管先後有配股和售股的舉動，但對股價影響有限。

 

　　聶振邦認為，由於市場對儲能產品需求上升，加上伊朗戰事推升油價，使集團產品處於有利位置。儘管美伊次輪談判在即，即使最終雙方達成協議，但預料油價短時間仍難以回到戰事前約每桶70美元水平，更大可能性在每桶80美元至90美元區間上落。從基本面看，寧德時代現價仍有一定吸引力。聶振邦建議，先觀察股價今明兩天收市是否能站穩700元大關。由於該股近期累積升幅較大，不排除股價作小幅度回調，約在650元有初步支持。若今明兩天持續收穩於700元以上，後市有機會進一步上試780元甚至800元水平。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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