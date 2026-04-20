3分鐘熱炒股點評 | 傳怡和集團收購長和旗下百佳超市，惟長和利好成謎阿信屋更純炒作
20/04/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 00:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2026 16:40
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|財經熱話20/04/2026
英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績
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