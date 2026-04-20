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引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波：近九成企業已經或即將在香港設立研發中心

20/04/2026

引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波：近九成企業已經或即將在香港設立研發中心

(柳英傑攝)

 

　　進辦第六批重點企業簽署儀式今日舉行。財政司司長陳茂波表示，今日參與簽署儀式的22家企業來自中國、亞洲、歐洲、美洲及非洲，涵蓋醫療外科、AI、FinTech、新興製造及文化創意等多元領域。其中，近九成已或即將在香港設立研發中心，總共使用超過260萬平方呎的商業及工業空間。

 

　　陳茂波指出，這些企業積極與香港大學、研究機構及醫院合作，共同提升本地知識生態系統。部分企業分享先進監控技術，以加強對市民的保護；部分企業則選擇香港作為測試平台，先驗證汽車及金融科技等應用，再推向國際市場。他強調，這是雙贏合作：企業為香港帶來投資、就業機會與創新成果，而香港則提供培訓、連接性、金融、人才及專業支援，協助企業在全球擴張並發揮最大潛力。

 

　　陳茂波強調，香港對全球創新者而言極為重要，是實現願望的理想平台，並祝願各企業在香港及更廣闊的國際舞台上取得成功。

 

引進辦任景信：第六批重點企業共124家，料將引入730億元投資，創造2.5萬個職位

　　引進辦今日舉行第六批重點企業簽署儀式，主任任景信指出，本批124家企業料將引入730億元投資，創造2.5萬個高端職位。

 

　　他指出，本批企業特色鮮明，涵蓋多個千億級企業，重點配合國家「十五五」規劃，在自主研發、生命健康科技及人工智能領域具代表性。海外企業比例進一步提升至約一半，創歷來新高，顯示香港在全球不確定環境下仍具強大吸引力，政府將持續加大力度吸引企業落戶。

 

　　任景信強調，政府會透過KPI嚴格跟進落實情況，前五批企業投資額已超承諾30%、就業機會亦多出10%。本批新增投資約130億，主要用於成立科研中心、財資中心、香港上市計劃及地區總部擴展，並與香港低空經濟、AI等產業政策高度配合，預期為香港帶來更大經濟效益。

 

尋匯Sunrate CEO：將在香港打造成重要研發中心探索新興技術

　　引進辦今日舉行第六批重點企業簽署儀式。B2B支付與財資管理平台尋匯Sunrate聯合創始人兼CEO Paul Meng表示，集團第一季度收入增長接近80%，預計此趨勢將持續。

 

　　他指出，選擇在香港落戶，除了因為香港是全球金融中心，公司創立十年來，合作的卡組織、銀行等金融機構大多位於香港，方便緊密合作外，香港的金融監管領先且平衡，在傳統領域完善，在區塊鏈、Web3等新興領域亦具優勢，能合理平衡風險與商業發展，對公司在大陸及全球擴張均有助益。

 

　　此外，集團將把香港打造成除上海以外的另一重要研發中心，專注探索區塊鏈、Web3及人工智能（AI）等新興技術領域，並加強與香港本地客戶及合作機構的緊密合作，申請更多金融牌照並擴大合規團隊。同時，利用香港作為全球業務重要中心，助力中國企業出海，並解決全球支付商痛點。

 

撰文：經濟通採訪組

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