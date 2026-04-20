恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲

上周五美股盤中傳出在以色列與黎巴嫩達成十日停火協議後，伊朗無條件全面開放海峽，帶動美股飆高，然而直至周日，伊朗方面指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，今早起三大美指期貨回落。亞太股市氣氛主要以觀望事態發展為主，惟盤中樂觀情緒主導，恒指早段窄幅波動，盤中隨著光伏、內需、內銀等板塊轉強，恒指重拾升軌，曾見26411點，為今年2月27日以來高位，恒指維持約200點升幅至全日收報26361，升200點或0.8%，主板成交近2415億元。恒生中國企業指數收報8899，升54點或0.6%。恒生科技指數收報5065，升22點或0.5%。

工信部、發改委、市監總局等部門聯合召開光伏行業座談會，要求紮實推進光伏行業「反內捲」工作，光伏股有炒作，信義光能(00968)升6.21%領漲藍籌，報3.08元，同系信義玻璃(00868)軟0.82%，報9.67元，福萊特玻璃(06865)升7.87%，報10.28元，協鑫科技(03800)升4.12%，報1.01元。

內需股見升，農夫山泉(09633)漲5.5%，報48.7元，申洲國際(02313)升2.97%，報49.18元，李寧(02331)升1.72%，報21.34元，康師傅控股(00322)升1.44%，報12.7元。

人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第11個月持穩。四大行走高，建行(00939)升2.3%，報8.88元，工行(01398)升2.28%，報7.19元，農行(01288)升1.98%，報6.17元，中行(03988)升1.96%，報5.21元。

美伊談判前能源股走弱，中石油(00857)跌3.27%，報10.34元，中海油(00883)跌2.45%，報26.32元，神華(01088)跌1.74%，報45.18元。

零跑汽車(09863)最新高端旗艦SUV車型零跑D19正式上市，售價21.98萬元至26.98萬元人民幣，是零跑首款售價超過20萬元人民幣的車型，但其他車企「9系」旗艦SUV普遍定價40萬元至50萬元人民幣，零跑定價仍屬極具競爭力。擔憂新車擠壓利潤，零跑全日挫5.62%，報53.75元。

據報DeepSeek擬首向外集資，估值最少780億，大模型概念智譜(02513)升9.43%，報975元，MINIMAX(00100)升6.11%，報911.5元；互聯網龍頭股方面，阿里(09988)升0.44%，報137元，以騰訊(00700)升2.35%，報522.5元，百度(09888)升0.74%，報122.8元，快手(01024)升1.12%，報46.98元；內地外賣平台收巨額罰款，美團(03690)跌1.56%，報85.15元，京東(09618)軟0.16%，報122.4元；小米(01810)手機龍蝦產品「miclaw」通過中國信通院評測，股價升1%，報32.32元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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