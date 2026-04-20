  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲

20/04/2026

恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲

 

 

　　上周五美股盤中傳出在以色列與黎巴嫩達成十日停火協議後，伊朗無條件全面開放海峽，帶動美股飆高，然而直至周日，伊朗方面指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，今早起三大美指期貨回落。亞太股市氣氛主要以觀望事態發展為主，惟盤中樂觀情緒主導，恒指早段窄幅波動，盤中隨著光伏、內需、內銀等板塊轉強，恒指重拾升軌，曾見26411點，為今年2月27日以來高位，恒指維持約200點升幅至全日收報26361，升200點或0.8%，主板成交近2415億元。恒生中國企業指數收報8899，升54點或0.6%。恒生科技指數收報5065，升22點或0.5%。

 

　　工信部、發改委、市監總局等部門聯合召開光伏行業座談會，要求紮實推進光伏行業「反內捲」工作，光伏股有炒作，信義光能(00968)升6.21%領漲藍籌，報3.08元，同系信義玻璃(00868)軟0.82%，報9.67元，福萊特玻璃(06865)升7.87%，報10.28元，協鑫科技(03800)升4.12%，報1.01元。

 

　　內需股見升，農夫山泉(09633)漲5.5%，報48.7元，申洲國際(02313)升2.97%，報49.18元，李寧(02331)升1.72%，報21.34元，康師傅控股(00322)升1.44%，報12.7元。

 

　　人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第11個月持穩。四大行走高，建行(00939)升2.3%，報8.88元，工行(01398)升2.28%，報7.19元，農行(01288)升1.98%，報6.17元，中行(03988)升1.96%，報5.21元。

 

　　美伊談判前能源股走弱，中石油(00857)跌3.27%，報10.34元，中海油(00883)跌2.45%，報26.32元，神華(01088)跌1.74%，報45.18元。

 

　　零跑汽車(09863)最新高端旗艦SUV車型零跑D19正式上市，售價21.98萬元至26.98萬元人民幣，是零跑首款售價超過20萬元人民幣的車型，但其他車企「9系」旗艦SUV普遍定價40萬元至50萬元人民幣，零跑定價仍屬極具競爭力。擔憂新車擠壓利潤，零跑全日挫5.62%，報53.75元。

 

　　據報DeepSeek擬首向外集資，估值最少780億，大模型概念智譜(02513)升9.43%，報975元，MINIMAX(00100)升6.11%，報911.5元；互聯網龍頭股方面，阿里(09988)升0.44%，報137元，以騰訊(00700)升2.35%，報522.5元，百度(09888)升0.74%，報122.8元，快手(01024)升1.12%，報46.98元；內地外賣平台收巨額罰款，美團(03690)跌1.56%，報85.15元，京東(09618)軟0.16%，報122.4元；小米(01810)手機龍蝦產品「miclaw」通過中國信通院評測，股價升1%，報32.32元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02618

京東物流

15.430

異動股

02318

中國平安

61.500

異動股

01339

中國人民保險集團

5.370

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02618 京東物流
  • 15.430
  • 02318 中國平安
  • 61.500
  • 01339 中國人民保險集團
  • 5.370
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 37.440
  • 06166 劍橋科技
  • 113.700
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 80.600
  • 目標︰$95.00
  • 02409 洲際船務
  • 4.800
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.400
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.680
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 10.100
  • 目標︰$11.50
人氣股
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 37.440
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 160.900
  • 00700 騰訊控股
  • 522.500
  • 02318 中國平安
  • 61.500
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 16.280
  • 目標︰--
  • 00659 周大福創建
  • 8.080
  • 目標︰--
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.680
  • 目標︰$9.25
熱炒概念股
即時重點新聞

20/04/2026 17:15  《盤後部署》霍峽又開又閂港股照升200點見韌性，藍思科技跌殘值博反彈

20/04/2026 16:14  恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲

20/04/2026 16:22  【國際要聞】日本東北部沿海7.4級地震，東京建築物搖晃，多地發海嘯警報

20/04/2026 16:43  官媒披露7電商平台「幽靈外賣」調查細節：有平台暴力抗法，調查人員手部骨折

20/04/2026 16:44  引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波：近九成企業已經或即將在香港設立研發中心

20/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒０９億元，買建行沽盈富基金

20/04/2026 09:05  【大行炒Ｄ乜】大摩看淡建材板塊，瑞銀恢復追蹤小米予中性評級

20/04/2026 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３３，一周拆息較上日降至２﹒５３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR續不變，幽靈外賣調查細節披露，傳字節去年淨利跌七成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 獲大行唱好工中建行齊破頂，中東局勢未明內銀仍屬穩陣收息之選可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

特朗普灰頭土臉訪華，北京堅壁清野防搗亂
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

劉森記｜香港碩果僅存老字號竹昇麵店，默默守護傳統滋味
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

求職英語｜見工60秒自我介紹，教你黃金法則：3個Steps增加獲聘機會
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

關係中最大的痛，不是對方否定你，而是你給自己的否定
人氣文章

Beauty Feature

春日美肌必備：SK-II全新色調「防曬小白球」、櫻花限定神仙水，櫻花妹透亮水潤肌Get！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日
人氣文章
飲食陷阱︱50萬人研究揭長期飲即溶咖啡黃斑病變風險高7倍，醫生建議改飲1款咖啡 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 00:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/04/2026
英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區