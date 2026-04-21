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開市Go | 特朗普拒延美伊停火，庫克卸任蘋果CEO，中移動新業務收入佳

21/04/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周一（20日）輕微下跌。在美伊兩國為期兩周的停火協議即將於周三（22日）屆滿之際，投資者難以充分評估中東爆發全面戰爭的風險，導致資金在不明朗因素發酵前選擇觀望。道指收市跌4點，或0.01%，報49442點；標指跌16點，或0.24%，報7109點；納指跌64點，或0.26%，報24404點。中國金龍指數跌69點。日經指數開報59120點，升0.5%。


　
2、美國總統特朗普表示，美國與伊朗為期兩周臨時停火安排美東時間周三屆滿，他認為無需延長停火，並形容延長「極不可能」。美方將維持霍爾木茲海峽相關封鎖措施，直至談判取得明確結果。


　
3、據報美伊會談計劃周三在巴基斯坦舉行，伊朗代表團擬周二前往伊斯蘭堡。


　
4、聯儲局主席候選人沃什定於美東時間周二（21日）上午10點出席參議院銀行委員會提名確認聽證會，發言稿顯示他將強調維護聯儲局獨立性。


　
5、中國總理李強指當前國際局勢深刻變化，必須不斷增強能源體系安全保障能力，充分挖掘可再生能源供給潛力。


　
6、內地發改委主任鄭柵潔昨日主持召開民營企業座談會，與海亮集團、小鵬集團(09868)、萬洋集團、天齊鋰業(09696)及魯泰紡織等企業負責人深入交流，面對面聽取對當前經濟形勢及應對外部環境複雜變化的意見建議。


　
7、歐洲央行行長拉加德表示，伊朗戰爭帶來「雙重不確定性」，央行需更多數據才能作出政策判斷。


　
8、港交所首席營運總監劉碧茵表示，將優先延長衍生產品交易時間，目標完全覆蓋美股收市時段，但未交代具體時間表，仍需視乎市場配合及監管機構意見。


　
9、香港證監會公布新監管框架，推動在香港試行代幣化證監會認可投資產品的二級市場買賣，以促進香港數碼資產交易活動及生態圈發展。首批產品預期主要為代幣化貨幣市場基金。


　
10、蘋果公司任命硬件工程高級副總裁特納斯為行政總裁，9月1日起生效，庫克將轉任執行董事長。

 

11、商米科技(06810)今日至周五（24日）招股，每股作價24.86元，集資額最高達10.6億元，每手100股，入場費2511.07元。公司預期於下周三（29日）掛牌，聯席保薦人為德銀、中信証券及農銀國際。獲東方資產管理等基石認購。

 

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