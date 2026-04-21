美股 | 美伊停火死線逼近，美股從紀錄高位回落

美伊為期兩周的停火協議即將於周三（22日）屆滿。美國總統特朗普表示，他認為沒有必要延長停火協議，令中東戰局再度升溫。美股從紀錄高位回落，三大指數周一（20日）輕微下跌。

道指低開25點後沽壓擴大，跌幅一度擴至201點，低見49245點；標指曾跌0.58%，納指最多挫1.01%。道指收市跌4.87點，或0.01%，報49442.56點；標指跌16.92點，或0.24%，報7109.14點；納指跌64.09點，或0.26%，報24404.39點。

儘管周末美伊局勢再度升溫，但部分投資者仍押注雙方最終會達成妥協，在一定程度限制了美股的下行空間。

國際油價再度飆升

受中東連串軍事摩擦及潛在供應鏈中斷的威脅影響，國際原油價格再度飆升。紐約期油單日急升5.8%，報每桶88.78美元，布蘭特期油亦飆漲約5.7%，報每桶95.51美元。

美匯指數持續在98關口附近低位徘徊，日內報98.06，微跌約0.17%。美元兌日圓一度升穿159關口，日內升幅約0.15%，全日交投區間介乎158.5至159.2。歐元兌美元全日窄幅上落，報1.1785，微升約0.19%。

國際金價窄幅上落。紐約期金開盤後持續受壓，更一度失守4760美元水平，日內報每盎司4842美元，下跌0.7%。現貨金走勢亦同步向下，日內跌幅約0.2%，報每盎司4820美元。

撰文：經濟通國金組

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