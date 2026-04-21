  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | 美伊停火死線逼近，美股從紀錄高位回落

21/04/2026

　　美伊為期兩周的停火協議即將於周三（22日）屆滿。美國總統特朗普表示，他認為沒有必要延長停火協議，令中東戰局再度升溫。美股從紀錄高位回落，三大指數周一（20日）輕微下跌。

 

　　道指低開25點後沽壓擴大，跌幅一度擴至201點，低見49245點；標指曾跌0.58%，納指最多挫1.01%。道指收市跌4.87點，或0.01%，報49442.56點；標指跌16.92點，或0.24%，報7109.14點；納指跌64.09點，或0.26%，報24404.39點。

 

　　儘管周末美伊局勢再度升溫，但部分投資者仍押注雙方最終會達成妥協，在一定程度限制了美股的下行空間。

 

國際油價再度飆升

 

　　受中東連串軍事摩擦及潛在供應鏈中斷的威脅影響，國際原油價格再度飆升。紐約期油單日急升5.8%，報每桶88.78美元，布蘭特期油亦飆漲約5.7%，報每桶95.51美元。

 

　　美匯指數持續在98關口附近低位徘徊，日內報98.06，微跌約0.17%。美元兌日圓一度升穿159關口，日內升幅約0.15%，全日交投區間介乎158.5至159.2。歐元兌美元全日窄幅上落，報1.1785，微升約0.19%。

 

　　國際金價窄幅上落。紐約期金開盤後持續受壓，更一度失守4760美元水平，日內報每盎司4842美元，下跌0.7%。現貨金走勢亦同步向下，日內跌幅約0.2%，報每盎司4820美元。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.280

異動股

02476

勝宏科技

314.200

異動股

00699

均勝電子

18.340

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.290
  • 02476 勝宏科技
  • 311.800
  • 00699 均勝電子
  • 18.360
  • 06198 青島港
  • 7.750
  • 02038 富智康集團
  • 25.820
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 83.050
  • 目標︰$92.15
  • 02513 智譜
  • 924.500
  • 目標︰$1200.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 64.650
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 80.500
  • 目標︰$95.00
  • 02409 洲際船務
  • 4.500
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.000
  • 00005 滙豐控股
  • 143.000
  • 00700 騰訊控股
  • 518.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.400
  • 00941 中國移動
  • 83.650
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 61.500
  • 目標︰$74.70
  • 09890 貪玩
  • 15.090
  • 目標︰--
  • 02268 藥明合聯
  • 59.950
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2026 12:50  《午市前瞻》恒指轉觀望破局後登兩萬七，上游鋰資源股走強但非中長線之選

21/04/2026 12:09  恒指曾再創近兩月高半日升幅收窄至33點報26394，寧王發布會前再漲半成

21/04/2026 11:18  《異動股》寧德時代無懼股東減持H股升幅擴至6%創新高，今日召開技術發布會

21/04/2026 10:47  【聚焦數據】內地3月青年失業率回升至16.9%，創四個月高

21/04/2026 10:14  李家超︰香港首個五年規劃爭取本季內發布公眾諮詢文件，目標年內完成

21/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒０９億元，買建行沽盈富基金

21/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀首予智譜買入目標價1160元，大摩大幅上調鋰業雙雄目標

21/04/2026 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０７，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指轉觀望破局後登兩萬七，上游鋰資源股走強但非中長線之選新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋概股 | 庫克卸任蘋果CEO，蘋概股借勢回吐可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中移動績後最新評級/目標價，贛鋒、天齊邊隻更值博？資源股點部署？一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒新文章
人氣文章

搵食地圖

日本菜推介︱申子居酒屋8道菜嘗味餐單$688＋廣島蠔盛宴＋牡丹蝦脆脆＋油封夢王多士配雞肝醬
人氣文章

玩樂假期

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE考生優惠＋預購攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

腋毛陰毛不應隨意剃？性生活表現與皮膚健康有關？醫生建議多補充這兩種營養！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

降落世上最危險卻美麗的機場！走進幸福國度不丹，感受最大節慶、親睹國王風範
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜34歲張寶兒自爆患乳腺炎高燒不退，大仔腦評測後退學
人氣文章
產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年
人氣文章
名人健康｜71歲朱咪咪素顏暴瘦惹健康隱憂，自揭真相：唔係減肥新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 14:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 14:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 14:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2026 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2026
港股 | 午市前瞻 | 恒指轉觀望破局後登兩萬七，上游鋰資源股走強但非中長線之選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區