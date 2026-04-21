盤前攻略｜市場衡量伊朗談判意欲美股回吐，亞股硬淨港股料再窄幅升

據報美伊會談計劃周三在巴基斯坦舉行，而市場衡量美伊談判的後續發展，美股連升後有阻力，三大指數輕微回吐：道指跌4點報49442，納指跌64點報24404，標普跌16點報7109。此外，聯儲局主席候選人沃什定於美東時間周二上午10點出席參議院銀行委員會提名確認聽證會，發言稿顯示他將強調維護聯儲局獨立性。

（Shutterstock圖片）

*中概股個別發展、ADR略跑贏港股*

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.60％報140.17美元，拼多多跌0.56％報104.20美元，京東跌0.73％報31.37美元，百度升1.28％報127.75美元，金山雲跌0.22％報18.17美元，萬國數據升0.49％報44.92美元，小鵬跌1.66％報17.80美元，理想升1.74％報18.71美元，蔚來跌2.49％報6.66美元，禾賽跌5.81％報21.90美元，再鼎升4.38％報25.25美元。

ADR略為跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.12％，折合523.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.44％，折合32.5港元；美團(03690)ADR較港股高0.37％，折合85.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.83％，折合84.2港元；滙控(00005)ADR較港股高0.86％，折合143.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.52％，折合413.7港元。

*伊朗派員談判與否眾說紛紜，亞股偏好利港股上殺肥熊*

昨日恒指夜期升104點報26494，較現貨高水133點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26485，升126點，較恒指現貨高水124點，恒指開市料再升過百點。

隔晚美股高位遇阻暫時未見很大拋售壓力，主因美伊談判偏向樂觀，《路透》周一報道指巴基斯坦政府高層透露已收到伊方正面訊號，正積極推動派員出席談判，儘管伊朗外交部表示無意與美方進行第二輪談判。市場觀望最終伊朗是否派員，此前環球大市料維持高位徘徊。港股近日百天線上有支持，但在美伊充滿不確定性下，恒指27000前仍阻力重重。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日全熊區淨增1635張對應期指張數街貨，較貼價26500至26599區域淨增475張對應期指張數街貨至1474張，該區距離現貨價僅約200點，在亞太市況偏好情況下，日內恒指升抵26600阻力位附近或不太難。

撰文：經濟通市場組

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