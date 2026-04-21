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新股掛牌｜暫今年集資王勝宏科技首掛高開逾57％，每手大賺1.2萬元

21/04/2026

　　勝宏科技(02476)今日首掛，開報330元，較招股價209.88元高出57.2％，以每手100股計，不計手續費，每手賺12012元。

 

新股掛牌｜暫今年集資王勝宏科技首掛高開逾57％，每手大賺1.2萬元

（Shutterstock圖片）

 

　　今年本港IPO集資王、英偉達(US.NVDA)供應商之一、印刷線路板（PCB）製造商勝宏科技公布招股結果。勝宏科技最終發售價每股H股209.88元，香港公開發售部分共有約25萬人申請，超額認購約430.15倍，認購一手100股H股的7.7萬人中有553人獲配股份，分配比率0.71%，認購2萬股即200手方穩獲一手。集團H股今早掛牌上市，昨日輝立暗盤收報333元，比定價升58.7％，一手帳面賺1.23萬元。

 

　　「頂頭槌飛」涉375.07萬股，共有40人申請，各獲5400股，及其中34名獲得額外100股，分配比率0.15%，經從海外僱員優先發售重新分配後，不包括海外僱員預留股份，香港公開發售股份數目升至785.28萬股，佔發售股份總數8.19％，至於國際發售超額認購17.5倍。該集團招股集資約201.2億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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