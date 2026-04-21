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新股上市 | BIoT解決方案商商米科技(06810)招股入場費2512元，螞蟻美團小米有份投資

21/04/2026

新股上市 | BIoT解決方案商商米科技招股入場費2512元，螞蟻美團小米有份投資

 

 

　　商業物聯網(BIoT)解決方案提供商-商米科技-W(06810)今日至周五（24日）招股，計劃全球發售4262.68萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價24.86元，集資額最高達10.6億元，每手100股，入場費2511.07元。公司預期於下周三（29日）掛牌，聯席保薦人為德意志銀行、中信証券及農銀國際。

 

　　公司上市前投資者陣容鼎盛，螞蟻科技、美團(03690)及小米(01810)分別持有上市前股份27.27%、8.2%及7.78%。

 

　　公司是次引入基石投資者包括由中國東方國際資產管理有限公司管理的China Orient Enhanced Income Fund及XINWUTANG CO., LIMITED，合共認購3657萬美元（約2.86億港元），將可認購1152.08萬股發售股份，緊隨全球發售完成後佔已發行股份的2.86%。

 

　　按每股股份發售價計，公司估計全球發售淨額約9.087億元。當中約40%用於為BIoT軟硬件解決方案的研發提供資金；約30%用於撥付加強供應鏈及生產運營；約20%用於撥付實施全球市場擴張計劃；其餘10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

 

　　商米科技是全球領先的商業物聯網(BIoT)解決方案提供商。公司的顛覆性解決方案集成了智能硬件、軟件及數據洞察，賦能眾多線下商業場景實現數字化轉型，提升核心商業運營流程（如支付、會員管理、訂單履約、存貨控制及員工管理）效率。根據灼識諮詢的資料，按2024年的收入計，該公司目前是全球最大的安卓端BIoT解決方案提供商，佔有10%以上的市場份額。

 

　　公司2025年年內利潤達2.23億元人民幣，按年增22.96%；收入則達38.12億元人民幣，按年增10.28%。

撰文：經濟通市場組

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