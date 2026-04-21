蘋概股 | 庫克卸任蘋果CEO，蘋概股借勢回吐可趁機吸？

蘋果(US.AAPL)宣布行政總裁庫克(Tim Cook)將於今年9月卸任，由公司硬件工程高級副總裁特納斯(John Ternus)接任，蘋果在庫克掌舵15年間，市值累計飆升約24倍。近期由低位回升的蘋果概念股今早（21日）普遍借勢回吐，其中舜宇光學(02382)跌逾3%，為表現最差藍籌。雖然記憶體成本飆升持續衝擊手機市場，但蘋果iPhone首季在中國出貨量仍激增20%，早前又傳出其首款摺疊機仍可如期於9月發布，並計劃最快今年底發布首款AI智能眼鏡，看來蘋概股仍不乏股價催化劑，其中舜宇早前公布去年盈利升72%，或可看高一線。

（AP圖片）

蘋果行政總裁庫克9月卸任 硬件部門主管特納斯接棒

蘋果昨日（20日）宣布現任行政總裁庫克將於今年9月卸任，並轉任公司執行董事局主席。一直被外界視為接班大熱的硬件工程高級副總裁特納斯將出任新一任行政總裁。此次權力交接標誌著蘋果自2011年庫克接替已故創辦人喬布斯以來，15年間首次更換掌舵人。事實上，庫克在去年8月已超越喬布斯的5090天任期，成為蘋果史上在位時間最長的行政總裁。



在庫克執掌的15年間，蘋果市值累計飆升約24倍，市值已突破4萬億美元大關。隨著特納斯即將上任，投資者將密切關注這位接任人如何釐定蘋果的長期戰略，特別是在人工智能領域的後續發展。

蘋果現任行政總裁庫克（AP圖片）

傳蘋果首款摺疊機仍可於9月發布 最快年底發布首款AI智能眼鏡

另值得一提，早前有報道引述知情人士透露，蘋果首款可摺疊手機仍有望在今年的常規iPhone發布周期內登場，擊碎了此前關於重大製造障礙的擔憂。相關人士稱，蘋果計劃在9月與iPhone 18 Pro及Pro Max一同發布可摺疊機型。此前《日經新聞》報道稱，蘋果在手機的工程測試階段遇到了一些難題，這可能會推遲產品的生產和發貨計劃。

此外，蘋果據報計劃今年底至明年初發布首款AI智能眼鏡，2027年正式上市。據報道，這款內部代號為N50的智能眼鏡與Meta的產品類似，將面向日常使用，包括拍攝照片和影片、與智能手機同步進行編輯和分享、接聽電話、收聽通知、播放音樂等。眼鏡將不配備顯示屏。蘋果設計團隊已設計了至少四種不同款式，並有多種顏色選擇。蘋果正測試多種鏡框設計。

iPhone首季中國出貨量激增20% 分析師：蘋果最能抵禦記憶體成本衝擊

另方面，根據Counterpoint Research近日發布的最新數據顯示，2026年第一季中國智能手機市場呈現出明顯的兩極化趨勢。儘管受到記憶體晶片成本飆升與供應鏈中斷的影響，導致中國整體智能手機出貨量較去年同期下降4%，但市場龍頭華為與蘋果卻雙雙逆勢成長。在主要品牌中，蘋果的表現最為亮眼，第一季出貨量大幅增長20%，是前六大手機品牌中成長率最高的廠商。報告指，蘋果的成長主要受惠於iPhone 17系列的強勁表現，以及針對性促銷降價和政府補貼的推動。而華為第一季出貨量年增2%，並以20%的市場份額，重新奪回中國市場冠軍，這是其自2020年第四季以來取得的最高季度市佔率。相較於華為與蘋果的穩定，其他品牌則面臨嚴峻挑戰，其中小米(01810)第一季出貨量暴跌35%，排名下滑至第6位。

（AP圖片）

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam分析，在多數競爭對手因成本壓力調升價格之際，蘋果的產品價值因其耐用性（通常可使用3 年以上）在消費者心中脫穎而出。此外，蘋果憑藉其高端產品組合與卓越的供應鏈管理能力，被視為最能抵禦全球記憶體晶片價格上漲衝擊的廠商。相較於其他品牌，蘋果更有能力在內部吸收成本，並進一步擴張市場份額。

另報告預警記憶體組件成本預計將在整個2026年維持在高位，這將迫使手機廠商在維持毛利與出貨量之間做出艱難抉擇。隨著業者普遍調升新舊機型的零售價格，市場需求可能進一步走軟。分析師預估，2026年第二季中國手機市場仍將面臨顯著壓力，雖然618購物節可能帶來小幅復甦，但預計2026全年中國智能手機出貨量將下降9%。

李偉傑：庫克卸任料只有短暫影響 蘋概股反彈未完舜宇62元可吸

天風國際李偉傑認為，庫克卸任會令蘋果概念股跟隨蘋果有短暫調整，但既已有新任人選，對蘋果這麼大的公司來說，整體發展方向不會改變，所以只會出現短暫影響，反而要看新的摺疊iPhone或智能眼鏡可否延續iPhone 17的銷售強勢。蘋概股今日算是跟隨此消息出現技術性調整，未至於出現短期反彈浪趨勢完結的狀況。當中舜宇可繼續看高一線，因公司於光學領域手機模組工藝在一眾廠商中最高端，現時大家都追求高端鏡頭，不論主鏡或前置鏡，此整體方向相信對舜宇也有正面幫助。

李偉傑續指，雖然大家擔心存儲晶片不斷加價影響手機出貨，蘋概股由去年9月開始出現大型調整浪，但舜宇業績增長速度給予市場一定正面驚喜，較理想的買入價為100天線，因見其4月升上來時，於100天線做了4至5日整固後才繼續反彈，故該處防守力較強，挨近61.5至62元值得考慮吸納，暫以挑戰250天線68元作為首個目標，往後若有更多蘋果摺機的消息，或者公司出貨量持續「交到功課」，下一步有望挑戰去年10月支持區大概77元水平。

蘋概股今早普遍向下，舜宇半日跌3.47%收報63.95元，瑞聲科技(02018)跌1.19%報38.1元，比亞迪電子(00285)跌0.71%報27.84元，丘鈦科技(01478)跌0.71%報8.43元，高偉電子(01415)跌1.42%報27.68元，偉仕佳杰(00856)跌2.38%報9.43元，惟富智康(02038)升5.22%報23.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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