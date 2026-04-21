電訊股 | 中移動首季少賺4%股價不跌反升，中東局勢未明中資電訊股仍為避險佳選？

中移動(00941)公布首季盈利按年跌約4%至293億元人民幣，營業收入升1%至2665億元人民幣，惟雲計算等新業務收入大增近13%，管理層預計收入將保持穩定健康增長，利潤和股利亦將同步增長。雖然績後大摩及瑞銀看法偏向中性，惟花旗指其現金能力強勁仍建議買入，但中移動今日（21日）仍升逾2%。中聯通(00762)及中電信(00728)則分別於今日及周四（23日）公布業績。另值得一提，美伊為期兩周的停火協議即將於明日（22日）屆滿，中東局勢未明，而中資電訊股早前受內地上調電信服務增值稅影響，股價已回調不少，或仍可列作收息避險之選，應如何部署？

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首季盈利跌4%EBITDA跌5% 雲計算等新業務收入增近13%

中移動公布，截至3月31日止第一季股東應佔利潤利約293億元人民幣，按年跌4.2%，股東應佔利潤率11%，跌0.6個百分點，每股盈利1.36元人民幣，EBITDA為767億元人民幣，下降5%，EBITDA率28.8%，跌1.8個百分點。期內營業收入2665億元人民幣，升1%，其中，主營業務收入2199億元人民幣，下降1.1%；其他業務收入466億元人民幣，增長12.7%，該部分主要來自雲計算、算力租賃、數字政務及智能服務等新興板塊，佔整體營收比重已升至約17.5%。

受銷售產品成本上升影響，中移動首季營運支出升2.8%至2375億元人民幣，營運利潤289.74億元人民幣，跌11.58%，但利息及其他收入升至46億元人民幣，按權益法核算的投資收益升17%至40.1億元人民幣，稅前利潤跌4.4%至376億元人民幣。另集團首季從經營業務產生的現金流入804.83億元人民幣，按年升93.8%，於3月31日，現金及現金等價物1552.87億元人民幣，按年升24%。

首季移動客淨增376萬戶扭轉上季淨減 5G客淨增2600萬戶

另外，中移動公布，今年首季移動通信客戶數目淨增376萬戶，去年同期淨減93.6萬戶，亦扭轉去年第四季淨減371萬戶。於3月31日，移動通信客戶總數升至約10.09億戶，其中5G客戶數目6.68億戶，首季淨增2600.4萬戶。而集團今年首季寬帶網絡客戶數目淨增390.1萬戶，至約3.3億戶，亦扭轉去年第四季淨減466萬戶。而蜂窩物聯方面，物聯網卡連接數淨增2232.9萬，至約15億。

中移動表示，今年首季公司堅守通信服務、算力服務、智能服務三大主業，堅持網絡強基、推進全棧創新，經營業績總體平穩，將持續做強做優做大通信、算力及智能服務，著力提質增效、提升核心競爭力。管理層預計收入將保持穩定健康增長，利潤和股利亦將同步增長。

花旗：季績遜預期惟現金能力強勁 予目標價105元

花旗發表研究報告指，中移動今年首季業績遜於預期，維持「買入」評級及港股目標價105元不變。花旗指，中移動首季總收入按年增長1%，勝預期，但服務收入按年下跌1.1%，反映行業基本面穩定。而營運開支增長較快，主要由於研發及網絡相關成本上升，以及銷售和管理費用溫和增加。因此，首季EBITDA、EBITDA利潤率及純利遜預期。惟值得注意的是，經營現金流按年大幅增長128.1%，反映強勁的現金產生能力和營運資金優化。

大摩則指，中移動今年首季淨利潤優於該行預期，主要受惠於非營運收入，包括利息收入及聯營公司利潤貢獻。報告顯示，中移動首季服務收入仍好於該行預期，EBITDA、營業利潤低於預期，維持「大市同步」評級，目標價80元。

瑞銀：季績符預期料投資者反應中性 予目標價81元

瑞銀表示，中移動首季服務收入按年跌1.1%至2,199億元人民幣，EBITDA按年跌5%至767億元人民幣，淨利潤按年跌4.2%至293億元人民幣，大致符合該行預期，主要受增值稅調整影響，但部分被營運效率改善所抵銷。中移動首季營運現金流相對去年第四季保持穩定，並按年大增128%，主要由於應付天數延長令營運資金改善。管理層維持穩定健康的收入增長指引，並預期在撇除增值稅調整影響下盈利將協調增長。2026年資本開支指引為1366億元人民幣，按年跌9.5%，當中通訊、算力及AI開支增長分別為-20.3%、+62.4%及+19.8%。管理層亦指引2026年派息比率維持平穩至上升。

瑞銀認為中移動首季業績符合預期，並遵循管理層全年指引，而增值稅調整的影響已獲投資者充分認知，預期投資者反應中性，予「中性」評級，目標價81元。

3月底全國5G基站總數達495.8萬個 工信部：將系統布局6G技術研發

（Shutterstock圖片）

值得留意，今日上午國新辦公室舉行新聞發布會，介紹2026年第一季工業和信息化發展情況顯示，截至3月底，全國5G基站總數達495.8萬個。全國86個城市的168個小區、工廠和園區開展萬兆光網試點部署，5G-A（5G演進網絡）已覆蓋330個城市。

工業和信息化部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存在會上表示，下一步將進一步加強信息通信基礎設施建設，鞏固提升信息通信業競爭優勢和領先地位。重點開展工作包括：推進5G千兆光網深度覆蓋，持續推進「信號升格」專項行動，不斷提升網絡覆蓋水平和供給能力；加快5G規模商用，推動雙千兆網絡向雙萬兆演進，加快移動物聯網萬物智聯發展；以及系統布局6G、下一代互聯網等前沿技術研發，推動信息通信業與垂直行業協同創新。

李偉傑：加增值稅問題淡化股息率吸引 中移動81.5元可吸上望87元

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，中資電訊股可以再吼，雖然中移動今年首季EBITDA跌5%，盈利減少4%，但今日股價不跌反升，正因公司將其中一個較亮麗數字勾出，提到其雲計算等新業務收入有逾10%增長，大家就將這一點放大來看。事實上，此為未來其中一個增長動力，今次將此數字勾出，令大家投資期望增加。而現階段就算內銀股價都已升至紀錄新高，股息跌至5厘以下，中移動則經過今次公布業績，已反映第一季增加增值稅問題，大家的負面情緒都已淡化，在高股息率下，相信股價可持續上升，因就算增加了稅收，見其盈利也只受低單位數影響，變相往後仍可派高息吸引投資者關注，而其股價防守位為100天線約81.3元，近期亦於此線穿梭，雖然今日公布業績後挾上逾83元，但始終中東局勢仍不明朗，若81.5元開始吸納會較安全，中線有機會重上去年12月開始跌下來的位置約87元。至於中電信及中聯通，最好先等其業績公布，因為之前很多大行已計出今年開始收的稅項對中移動影響較小，而對其餘兩間電訊商都有影響，待其績後震盪性出現才考慮會較安全。

李偉傑又補充指，內銀股息率已降低，其中建行(00939)只有4.9厘息，工行(01398)亦低於5厘息，高追不算很吸引，當然若有貨可繼續持有，始終股價強勢，繼續處於歷史高位，但料股息挨近4.8厘附近，股價上升動力會減弱，因美國10年期債息現也達4.25厘，當內銀股息降至4.8厘，股份選擇替代性可能更多。不過，高息股暫仍以內銀及中資電訊股較值博，始終大家以收息角度求穩，當然中資電訊股要待另外兩間都公布業績後才知穩不穩，故暫時論到穩仍以內銀股為主。至於內險股，上次業績令人有些錯愕，它們去年頭9個月盈利增長都很強勁，但上次業績公布前卻沒發盈喜，令人有些擔心，原來第四季可能因投資收益入帳及債項問題，令盈利明顯放緩，但相信內險股仍會與內地股市同步，惟國壽(02628)股息只有3厘幾，若純論收息，平保(02318)有5厘息更吸引。

中移動今日升2.32%收報83.7元，成交30.16億元。中電信亦升2.02%報5.05元，中聯通升0.54%報7.4元。內銀股普遍繼續造好，建行升0.9%報8.96元，工行升0.97%報7.26元，中行(03988)升0.77%報5.25元，農行(01288)升1.3%報6.25元，交行(03328)升0.83%報7.31元，招行(03968)升0.49%報51.35元，郵儲行(01658)升2.34%報5.25元，中信銀行(00998)升1.83%報8.37元。國壽則跌0.36%報27.52元，平保跌0.08%報61.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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