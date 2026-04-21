  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

電訊股 | 中移動首季少賺4%股價不跌反升，中東局勢未明中資電訊股仍為避險佳選？

21/04/2026

　　中移動(00941)公布首季盈利按年跌約4%至293億元人民幣，營業收入升1%至2665億元人民幣，惟雲計算等新業務收入大增近13%，管理層預計收入將保持穩定健康增長，利潤和股利亦將同步增長。雖然績後大摩及瑞銀看法偏向中性，惟花旗指其現金能力強勁仍建議買入，但中移動今日（21日）仍升逾2%。中聯通(00762)及中電信(00728)則分別於今日及周四（23日）公布業績。另值得一提，美伊為期兩周的停火協議即將於明日（22日）屆滿，中東局勢未明，而中資電訊股早前受內地上調電信服務增值稅影響，股價已回調不少，或仍可列作收息避險之選，應如何部署？

 

電訊股 | 中移動首季少賺4%股價照樣造好，中東局勢未明中資電訊股仍可吼？

（資料圖片）

 

首季盈利跌4%EBITDA跌5%　雲計算等新業務收入增近13%

 

　　中移動公布，截至3月31日止第一季股東應佔利潤利約293億元人民幣，按年跌4.2%，股東應佔利潤率11%，跌0.6個百分點，每股盈利1.36元人民幣，EBITDA為767億元人民幣，下降5%，EBITDA率28.8%，跌1.8個百分點。期內營業收入2665億元人民幣，升1%，其中，主營業務收入2199億元人民幣，下降1.1%；其他業務收入466億元人民幣，增長12.7%，該部分主要來自雲計算、算力租賃、數字政務及智能服務等新興板塊，佔整體營收比重已升至約17.5%。

 

　　受銷售產品成本上升影響，中移動首季營運支出升2.8%至2375億元人民幣，營運利潤289.74億元人民幣，跌11.58%，但利息及其他收入升至46億元人民幣，按權益法核算的投資收益升17%至40.1億元人民幣，稅前利潤跌4.4%至376億元人民幣。另集團首季從經營業務產生的現金流入804.83億元人民幣，按年升93.8%，於3月31日，現金及現金等價物1552.87億元人民幣，按年升24%。

 

首季移動客淨增376萬戶扭轉上季淨減　5G客淨增2600萬戶

 

　　另外，中移動公布，今年首季移動通信客戶數目淨增376萬戶，去年同期淨減93.6萬戶，亦扭轉去年第四季淨減371萬戶。於3月31日，移動通信客戶總數升至約10.09億戶，其中5G客戶數目6.68億戶，首季淨增2600.4萬戶。而集團今年首季寬帶網絡客戶數目淨增390.1萬戶，至約3.3億戶，亦扭轉去年第四季淨減466萬戶。而蜂窩物聯方面，物聯網卡連接數淨增2232.9萬，至約15億。

 

　　中移動表示，今年首季公司堅守通信服務、算力服務、智能服務三大主業，堅持網絡強基、推進全棧創新，經營業績總體平穩，將持續做強做優做大通信、算力及智能服務，著力提質增效、提升核心競爭力。管理層預計收入將保持穩定健康增長，利潤和股利亦將同步增長。

 

花旗：季績遜預期惟現金能力強勁　予目標價105元

 

　　花旗發表研究報告指，中移動今年首季業績遜於預期，維持「買入」評級及港股目標價105元不變。花旗指，中移動首季總收入按年增長1%，勝預期，但服務收入按年下跌1.1%，反映行業基本面穩定。而營運開支增長較快，主要由於研發及網絡相關成本上升，以及銷售和管理費用溫和增加。因此，首季EBITDA、EBITDA利潤率及純利遜預期。惟值得注意的是，經營現金流按年大幅增長128.1%，反映強勁的現金產生能力和營運資金優化。

 

　　大摩則指，中移動今年首季淨利潤優於該行預期，主要受惠於非營運收入，包括利息收入及聯營公司利潤貢獻。報告顯示，中移動首季服務收入仍好於該行預期，EBITDA、營業利潤低於預期，維持「大市同步」評級，目標價80元。

 

瑞銀：季績符預期料投資者反應中性　予目標價81元

 

　　瑞銀表示，中移動首季服務收入按年跌1.1%至2,199億元人民幣，EBITDA按年跌5%至767億元人民幣，淨利潤按年跌4.2%至293億元人民幣，大致符合該行預期，主要受增值稅調整影響，但部分被營運效率改善所抵銷。中移動首季營運現金流相對去年第四季保持穩定，並按年大增128%，主要由於應付天數延長令營運資金改善。管理層維持穩定健康的收入增長指引，並預期在撇除增值稅調整影響下盈利將協調增長。2026年資本開支指引為1366億元人民幣，按年跌9.5%，當中通訊、算力及AI開支增長分別為-20.3%、+62.4%及+19.8%。管理層亦指引2026年派息比率維持平穩至上升。

 

　　瑞銀認為中移動首季業績符合預期，並遵循管理層全年指引，而增值稅調整的影響已獲投資者充分認知，預期投資者反應中性，予「中性」評級，目標價81元。

 

3月底全國5G基站總數達495.8萬個　工信部：將系統布局6G技術研發

 

電訊股 | 中移動首季少賺4%股價照樣造好，中東局勢未明中資電訊股仍可吼？

（Shutterstock圖片）

 

　　值得留意，今日上午國新辦公室舉行新聞發布會，介紹2026年第一季工業和信息化發展情況顯示，截至3月底，全國5G基站總數達495.8萬個。全國86個城市的168個小區、工廠和園區開展萬兆光網試點部署，5G-A（5G演進網絡）已覆蓋330個城市。

 

　　工業和信息化部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存在會上表示，下一步將進一步加強信息通信基礎設施建設，鞏固提升信息通信業競爭優勢和領先地位。重點開展工作包括：推進5G千兆光網深度覆蓋，持續推進「信號升格」專項行動，不斷提升網絡覆蓋水平和供給能力；加快5G規模商用，推動雙千兆網絡向雙萬兆演進，加快移動物聯網萬物智聯發展；以及系統布局6G、下一代互聯網等前沿技術研發，推動信息通信業與垂直行業協同創新。

 

李偉傑：加增值稅問題淡化股息率吸引　中移動81.5元可吸上望87元

 

電訊股 | 中移動首季少賺4%股價不跌反升，中東局勢未明中資電訊股仍為避險佳選？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑認為，中資電訊股可以再吼，雖然中移動今年首季EBITDA跌5%，盈利減少4%，但今日股價不跌反升，正因公司將其中一個較亮麗數字勾出，提到其雲計算等新業務收入有逾10%增長，大家就將這一點放大來看。事實上，此為未來其中一個增長動力，今次將此數字勾出，令大家投資期望增加。而現階段就算內銀股價都已升至紀錄新高，股息跌至5厘以下，中移動則經過今次公布業績，已反映第一季增加增值稅問題，大家的負面情緒都已淡化，在高股息率下，相信股價可持續上升，因就算增加了稅收，見其盈利也只受低單位數影響，變相往後仍可派高息吸引投資者關注，而其股價防守位為100天線約81.3元，近期亦於此線穿梭，雖然今日公布業績後挾上逾83元，但始終中東局勢仍不明朗，若81.5元開始吸納會較安全，中線有機會重上去年12月開始跌下來的位置約87元。至於中電信及中聯通，最好先等其業績公布，因為之前很多大行已計出今年開始收的稅項對中移動影響較小，而對其餘兩間電訊商都有影響，待其績後震盪性出現才考慮會較安全。

 

　　李偉傑又補充指，內銀股息率已降低，其中建行(00939)只有4.9厘息，工行(01398)亦低於5厘息，高追不算很吸引，當然若有貨可繼續持有，始終股價強勢，繼續處於歷史高位，但料股息挨近4.8厘附近，股價上升動力會減弱，因美國10年期債息現也達4.25厘，當內銀股息降至4.8厘，股份選擇替代性可能更多。不過，高息股暫仍以內銀及中資電訊股較值博，始終大家以收息角度求穩，當然中資電訊股要待另外兩間都公布業績後才知穩不穩，故暫時論到穩仍以內銀股為主。至於內險股，上次業績令人有些錯愕，它們去年頭9個月盈利增長都很強勁，但上次業績公布前卻沒發盈喜，令人有些擔心，原來第四季可能因投資收益入帳及債項問題，令盈利明顯放緩，但相信內險股仍會與內地股市同步，惟國壽(02628)股息只有3厘幾，若純論收息，平保(02318)有5厘息更吸引。

 

　　中移動今日升2.32%收報83.7元，成交30.16億元。中電信亦升2.02%報5.05元，中聯通升0.54%報7.4元。內銀股普遍繼續造好，建行升0.9%報8.96元，工行升0.97%報7.26元，中行(03988)升0.77%報5.25元，農行(01288)升1.3%報6.25元，交行(03328)升0.83%報7.31元，招行(03968)升0.49%報51.35元，郵儲行(01658)升2.34%報5.25元，中信銀行(00998)升1.83%報8.37元。國壽則跌0.36%報27.52元，平保跌0.08%報61.45元。

 

電訊股 | 中移動首季少賺4%股價照樣造好，中東局勢未明中資電訊股仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他電訊股相關新聞：
大行報告 | 中移動績後最新評級/目標價，贛鋒、天齊邊隻更值博？資源股點部署？一表盡掌握
《外資精點》大摩：中移動首季非營運收入帶動業績勝預期
《外資精點》花旗：中移動首季業績遜預期但現金能力強勁，維持「買入」評級
《異動股》中移動升1%見三個月高，首季少賺4%惟雲計算等新興業務收入升13%
中移動(00941)首季少賺4%EBITDA跌5%，雲計算等其他業務收入大增近13%
中國移動(00941)首季移動客淨增376萬戶扭轉上季淨減，5G客淨增2600萬戶

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03320

華潤醫藥

6.140

異動股

00471

中播數據

0.900

異動股

09978

方圓生活服務

0.095

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.140
  • 00471 中播數據
  • 0.900
  • 09978 方圓生活服務
  • 0.095
  • 06051 有贊
  • 0.147
  • 03808 中國重汽
  • 43.300
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 82.800
  • 目標︰$92.15
  • 02513 智譜
  • 950.000
  • 目標︰$1200.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 64.650
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 80.400
  • 目標︰$95.00
  • 02409 洲際船務
  • 4.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.010
  • 00005 滙豐控股
  • 143.700
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00981 中芯國際
  • 60.100
  • 00941 中國移動
  • 83.700
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 61.450
  • 目標︰$74.70
  • 09890 貪玩
  • 15.340
  • 目標︰--
  • 02268 藥明合聯
  • 59.750
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2026 18:08  滙控艾橋智：沒有恢復以股代息的計劃，在伊朗沒有任何業務

21/04/2026 16:55  《盤後部署》亞股偏好惟港股陰乾成交跌至二千億，赤子城成交增望破250天線

21/04/2026 16:13  恒指全日升126點收報26487，寧德時代升半成，生科股集體回吐

21/04/2026 17:42  《本港樓市》港鐵︰錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得

21/04/2026 16:08  《新股掛牌》勝宏科技H股首掛收高逾50%每手賺逾萬元，A股未受惠收跌3%

21/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒３８億元，買中移動沽阿里

21/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀首予智譜買入目標價1160元，大摩大幅上調鋰業雙雄目標

21/04/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港鐵︰錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控艾橋智：沒有恢復以股代息的計劃，在伊朗沒有任何業務新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 青年失業率創四個月高，油價年內首次下調，股匯齊升新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

人哋得，香港點解唔得？新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

職場新人穿搭｜返工著西裝才夠專業？拆解衣著誤解，教你穿搭3部曲新文章
人氣文章

搵食地圖

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

WW2026｜錶展必看藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9
人氣文章

Fashion Feature

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜43歲阿Sa驚爆被診斷輕度中風，聲帶受損10年靠打針開聲
人氣文章
食油品質｜美國研究揭8成牛油果油混假變質，教你3招選對優質油
人氣文章
飲食陷阱︱50萬人研究揭長期飲即溶咖啡黃斑病變風險高7倍，醫生建議改飲1款咖啡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 02:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2026
港鐵︰錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國政壇地震，首相在國會「自證清白」

21/04/2026 17:19

大國博弈

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區