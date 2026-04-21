異動股 | 寧德時代無懼股東減持H股升幅擴至6%創新高，今日召開技術發布會

寧德時代(03750)現價升5.9%，報744元，最高見745元創H股新高，該股成交約147萬股，涉資10.71億元。不過寧德時代A股現時僅升1.64%，報439.61元人民幣。

集團首季度財報上，已確認將於4月21日舉辦2026年「超級科技日」發布會，主題為「極域之約」。當時集團表示，這是成立以來技術密度最高的一場發布會，屆時將帶來全新的技術、產品和生態，包括鈉電、凝聚態、快充等相關技術產品。每一個都指向行業最關注的問題。

寧德時代股東寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業詢價售股，擬售股份總數5800萬股，初步確定每股A股售價410.34元人民幣，比昨天收報432.5元人民幣折讓5.1%，合共套現約237.9億元人民幣。公司指，參與詢價售股報價的機構投資者合計超額認購1.1倍。

針對寧德時代港股較A股顯著溢價，興業證券指出，寧德時代AH溢價率本質上是集團在全球市場中稀缺性和龍頭地位的象徵，反映了中國新能源企業獲得全球資金的認可。相較於對鋰電產業短周期波動的關注，海外中長期資本更重視寧德時代作為全球電池龍頭的地位、長期成長性及其在全球能源轉型時代中的稀缺性。

撰文：經濟通市場組

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