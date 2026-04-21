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3分鐘熱炒股點評｜中移動加稅後首戰業績告捷，專家稱利潤影響較預期輕

21/04/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑 

 

　　立即去片：https://youtu.be/EN-ZTSenhQY

 

 

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