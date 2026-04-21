港股 | 午市前瞻 | 恒指轉觀望破局後登兩萬七，上游鋰資源股走強但非中長線之選

據報美伊會談計劃周三（22日）在巴基斯坦舉行，而市場衡量美伊談判的後續發展，美股連升後有阻力，三大指數輕微回吐，惟亞太股市繼續樂觀上揚，恒生指數早段曾見26486點近兩個月高位，但半日主板成交近1088億元未有配合，盤中升幅收窄，半日收報26394，升33點或0.1%。恒生中國企業指數報8906，升7點或不足0.1%。恒生科技指數報5028，跌37點或0.7%。

麥嘉嘉：大市對美伊局勢敏感度下降

美伊為期兩周的停火協議即將於周三屆滿，特朗普認為無需延長停火，美方將維持對霍爾木茲海峽的封鎖，直到談判取得明確結果。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，目前市場對美伊局勢的消息已逐漸鈍化，消息面對市場走勢的影響力明顯下降，恒指整體維持窄幅上落格局。由於目前美伊談判上未有明顯結果，市場態度由上星期積極追入轉向保持觀望，投資者部署由指數型追貨轉向結構性選股。她建議在近期部署上，可適量加入收息股等防守型股票，從而規避消息面惡化而帶來的風險。

麥嘉嘉表示，恒指在企穩兩萬六後，已扭轉早前的弱勢。而目前市場仍然對重開霍爾木茲海峽有所憧憬，日韓股市資產氣氛亦有所好轉。目前恒指26000點由之前阻力位轉化為支持位，美伊破局後有機會上望27000點。

鋰業溫和復甦但鋰價強波動不改，天齊贛鋒謹慎短炒

天齊鋰業(09696)昨日公布，預期截至3月31日止首季歸屬於股東淨利潤最多20億元人民幣，增長最多18.2倍。該集團指，預計營業收入大幅上升，受益於新能源產業發展與下游需求增長等驅動，期內主要鋰產品銷售均價明顯增長。而早前同業贛鋒鋰業(01772)亦發盈喜，預期截至3月31日止首季歸屬於股東的淨利潤最多21億元人民幣，去年同期歸屬於股東淨虧損3.55億元人民幣。

麥嘉嘉表示鋰價觸底後，目前開始進入溫和的復甦。而隨著津巴布韋對鋰礦出口收緊，拉高行業整體對鋰的需求，對於身處行業上游的天齊鋰業和贛鋒鋰業而言構成利好。她預計在今年5至8月，鋰價將迎來較高波動，而由於天齊鋰業目前已突破今年1月以來高位，股價上升過急，預計短期內會有技術性下調壓力。她建議未有貨的投資者無需操之過急，可以待股價回落至54元水平再作考慮。

麥嘉嘉又提醒，雖然基本面前景偏強，但由於天齊和贛鋒對鋰價的敏感度較高，股價容易產生較大價格波動，建議投資者在部署時宜採用波段操作，並以周期性思維看待這類資源股，而非作中長線投資。

撰文：經濟通通訊社市場組

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