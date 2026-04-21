異動精選 | 寧王發布會前股價再創新高，集資王勝宏首掛漲五成
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 02:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2026 16:40
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