恒指全日升126點收報26487，寧德時代升半成，生科股集體回吐

據報美伊會談計劃周三在巴基斯坦舉行，而市場衡量美伊談判的後續發展，美股連升後有阻力，三大指數輕微回吐，惟亞太股市繼續樂觀上揚，韓股收市升2.7%，台股漲1.7%，日股升0.9%。恒指高開後回穩，午後發力再推高，盤中高見26529點，至2月27日以來新高，全日收報26487，升126點或0.5%。恒生中國企業指數收報8943，升44點或0.5%。恒生科技指數收報5061，跌4點或不足0.1%。

觀望美伊談判成果及美聯儲候選主席沃什出席聽證會，港股未有大成交支持上漲，全日主板成交近2052億元，港股通淨流入37億元。

寧德時代(03750)主要股東推進售股套現，但市場憧憬今日其發布會公布新技術，股價半日大升4.77%，報736元，連升2日累計升幅6.36%。

新消費概念今日落鑊，泡泡瑪特(09992)升2.18%，報164.4元，布魯可(00325)更飆11.39%，報69.9元，蜜雪集團(02097)升5.6%，報309.2元，毛戈平(01318)升4.62%，報78.05元。生科概念今日集體回吐，藥明康德(02359)跌2.26%，報121元，中國生物製藥(01177)跌2.18%，報5.82元，翰森製藥(03692)跌2.16%，報39.04元，信達生物(01801)跌1.37%，報89.85元，潤藥(03320)挫3.91%，報6.14元，諾誠健華(09969)跌3.2%，報14.82元。

今年目前IPO集資王勝宏科技(02476)今日首掛收升五成，報315元，半新股群核科技(00068)全日表現大上大落，反覆收升3.63%，報38.8元；AI基建概念輪到建滔系炒起，建滔積層板(01888))升8.47%，報30.74元，建滔集團(00148)升6.53%，報44.4元。鴻海系工業富聯 (滬:601138)公布，已開始生產CPO全光交換機樣機，今年將出貨過萬部，同系富智康(02038)全日升16.46%，報25.9元。

中通快遞(02057)升3.4%，報204元；信義光能(00968)升3.25%，報3.18元；神華(01088)升3.1%，報46.58元；紫金(02899)升2.91%，報38.2元。

蘋果硬件工程高級副總裁特納斯9月接任蘋果行政總裁，庫克轉任執行董事長。舜宇光學科技(02382)跌2.42%，報64.65元，瑞聲科技(02018)跌0.52%，報38.36元。

互聯網大廠走勢個別，阿里(09988)跌0.51%，報136.3元，騰訊(00700)跌0.67%，報519元，美團(03690)升1.53%，報86.45元，京東集團(09618)揚0.49%，報123元，百度(09888)升1.47%，報124.6元。

中移動(00941)首季度新業務收入強勁且增值稅影響較預期小，績後收升2.32%，報83.7元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中移動。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)，小米收報32.4元，升0.2%。

撰文：經濟通市場組

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