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滙控艾橋智：沒有恢復以股代息的計劃，在伊朗沒有任何業務

21/04/2026

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

(吳仲賢攝)

 

　　香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝在出席滙豐香港股東之非正式會議時表示，為達致集團早前定下的目標，未來會朝著以下三個方向去進行：第一，由於國際市場的波動，集團會非常謹慎地管理銀行的風險；第二，聚焦有優勢的業務，發揮協同效應；第三，投資核心業務，令增長更為穩健、更可持續。

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝(吳仲賢攝)

　　他指出，去年集團完成私有化恒生銀行，恒生銀行成為集團的全資子公司，這不單止是香港銀行業界最大規模併購之一，亦是一項非常重要的長遠投資，往後滙豐和恒生兩個品牌可發揮互補作用，恒生的客戶可以更直接受惠於匯豐的環球網絡，而「以後恒生賺幾多都可以全數入帳」，預期在2028年底，私有化恒生將為集團帶來9億美元的效益。

 

　　他提及，雖然國際環境相當波動，但集團對香港很有信心，亦都會繼續投資香港。

 

滙控艾橋智：沒有恢復以股代息的計劃，在伊朗沒有任何業務

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

滙豐控股主席聶智恆(吳仲賢攝)

 

　　據報滙豐、渣打在不知情下捲入伊朗洗錢活動，滙豐控股(00005)主席聶智恆在出席滙豐香港股東之非正式會議時回應指，匯豐並非該案的當事人（where HSBC is not a party），集團只是被要求提供據稱透過該行進行的交易資訊。集團已明確告知各方和法院，集團沒有任何與這些交易相關的記錄。

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

行政總裁艾橋智(吳仲賢攝)

　　有小股東問及未來會否恢復以股代息，滙豐控股行政總裁艾橋智表示，集團沒有以股代息的計劃，未來將維持派息比率50%，亦認為股東可以選擇將股息用於回購更多股票。

 

　　對於伊朗業務，艾橋智提及，集團在伊朗沒有任何業務，而且至少十年來都沒有，而集團不支持任何與伊朗有關的活動，或任何受制裁國家的活動。

 

聶智恆：地緣政治風險為全球經濟增添不確定性，未來會繼續投資於中東

 

　　主席聶智恆又指出，現時的地緣政治風險，伊朗衝突及在海灣地區及更大範圍的影響，為全球經濟增添不確定性，全球石油供應面臨史上最大規模干擾，能源相關價格飆升，重新引發市場對通脹、增長及利率走向的擔憂。

　　他提及，對海灣國家的長期實力及韌性有信心，未來會繼續投資於中東，而內地加強政策推動應能鞏固增長，預期內地大致維持近年擴張步伐，結構性改革開始發揮作用，香港將繼續受惠於作為內地與全球超級聯繫人的角色。

 

滙控(00005)小股東：持有滙控股票冀穩定收息，股價表現很好

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

(吳仲賢攝)

 

　　滙控小股東李太則表示，自2000年開始買滙控股票至今，「只有買而沒有賣」，股價表現很好，最重要是能收息，又稱讚滙控歷年主席「個個都好叻」。

 

　　小股東林先生表示，目前持有滙控股票冀穩定收息，他之前亦持有恒生銀行股票，雖不支持滙控私有化恒生，最終私有化成事，所得款項有部分增持滙控、中移動(00941) 。

滙豐王冬勝：未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

(吳仲賢攝)

　　今年滙控向到場的小股東贈送保溫壺及曲奇。

 

撰文：經濟通採訪組

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