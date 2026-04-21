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港鐵︰錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得

21/04/2026

港鐵︰錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得

 

　　港鐵(00066)公布，錦上路站第二期物業發展項目由信置(00083)、中海外(00688)、招商局置地(00978)及鷹君集團(00041)合組之倬富有限公司成功投得。

 

　　港鐵公司表示，錦上路站第二期物業發展項目的招標安排給予發展商選擇競投商業部分的未來權益安排。倬富有限公司將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。

 

信置︰錦上路站第二期物業發展項目計劃總投資逾130億

 

　　信置表示，公司贏得錦上路站第二期物業發展項目的招標，進一步鞏固集團於北部都會區的策略布局，印證集團對香港長遠發展的堅定承諾。

 

　　信置指出，項目將發展為集住宅及商場設施的綜合發展項目，住宅總樓面面積可達約76.8萬平方呎，商業總樓面面積可達約43.9萬平方呎。

 

　　信和置業有限公司主席黃永光表示，集團非常高興投得這幅備受市場關注的優質用地，是北部都會區首個大型發展項目；錦上路站第二期物業發展項目是北部都會區發展中的重點核心項目之一。北部都會區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團主動對接國家「十五五」規劃，並將進一步推動香港實踐「南金融、北創科」的雙引擎發展大局。

 

　　集團對國家及香港的前景充滿信心，計劃總投資額逾130億元，興建優質住宅項目，配合區內基建及產業布局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。

 

共接獲8份標書

 

　　早前於截標現場所見，8份標書分別由嘉華(00173)、新地(00016)、恒地(00012)及會德豐地產獨資入標。其餘為長實(01113)、信置(00083)、及不知名財團入標。

 

　　港鐵公司常務總監-物業及國際業務鄧智輝表示，今日的招標項目極具特色，該地皮除了是屯馬線地鐵站上蓋發展外，未來更會成為北環線的轉乘站，交通四通八達。集團將會盡快公布招標結果。他指出，本月內將到地產建設商會諮詢業界對屯門第二期發展項目的意見，該項目規劃面積達300萬平方呎，包含逾30萬平方呎商場，希望短期內展開招標。

 

市場估值介乎36.2億至72.4億元

 

　　嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團獨資入標。她認為，第二期地皮設有商場，配套比集團旗下住宅項目柏瓏便利。另外，未來北環線落成後，項目交通亦會比較方便。

 

　　項目鄰近港鐵錦上路站，將發展成為綜合發展項目，包括商場設施，總樓面面積120.65萬平方呎，其中，住宅部分上限約76.79萬平方呎，地皮料可興建1290伙，另外包括商場設施，可建樓面逾43.8萬平方呎。

 

　　市場估值介乎36.2億至72.4億元，相當於每呎樓面估值約3000至6000元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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