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美股 | 特朗普延長停火期限，油價維持漲勢，美股收市仍下跌

22/04/2026

　　美國總統特朗普於周二（21日）尾盤突宣布無限期延長與伊朗的停火，但繼續攔截與伊朗有關的船隻。油價維持漲勢，美股收市下跌。

 

　　紐約期油位於每桶90美元上方，此前兩個交易日累計上漲近10%，布蘭特期油位於每桶99美元下方。此前，投資者擔憂雙方無法在最後期限前，達成和平協議，華爾街避險情緒加劇，拖累美股全線向下。

 

　　道指收市跌293.18點，或0.59%，報49149.38點；標指跌45.13點，或0.63%，報7064.01點；納指跌144.43點，或0.59%，報24259.96點。

 

　　科技股比重較高的納指此前一度受企業業績帶動，創下連續13個交易日上漲的強勢紀錄。但在中東戰局不明朗及獲利盤湧現的雙重夾擊下，納指最終連升勢頭斷纜。

 

國際金價大幅回調

 

　　國際金價出現大幅回調。現貨金單日下跌2.2%，報每盎司4712美元，而紐約期貨黃金亦跟隨下挫2%，報每盎司4729美元。

 

　　美匯指數輕微向上，盤中交投於98.1至98.5水平，回升約0.3%，成功重返98的心理關口上方。美元兌日圓匯價持續於159關口附近反覆爭持，日內報159.33，升約0.3%。歐元兌美元於1.172至1.179區間上落，日內報1.1747，跌0.3%。

撰文：經濟通國金組

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