開市Go | 伊朗拒派代表和談，紫金績後訂派息承諾，寧德時代再遭股東套現

要聞盤點

1、美國總統特朗普在社交平台發文指，應巴基斯坦請求，美方將暫緩對伊朗軍事打擊，並延長停火期限，直至伊朗正式提交方案並完成談判為止。但延長期間，美軍會繼續維持對霍爾木茲海峽的嚴密海上封鎖。

2、伊媒報道指，伊朗正式拒絕出席周三（23日）伊美談判。白宮表示，副總統萬斯及美方談判代表團不會於周二（21日）前往巴基斯坦，相關安排仍存在不確定性。

3、獲美國總統特朗普提名為下任聯儲局主席的沃什，周二出席參議院銀行委員會確認聽證會。他在證詞中堅決捍衛制定貨幣政策的獨立性，強調特朗普從未要求他對任何息口決定作出承諾，即使面對相關要求亦絕不妥協，並表明自己絕不會成為政治「扯線木偶」。



4、美國商務部周二公布，3月零售銷售按月升1.7%，為2023年1月以來最快增速，大幅高於市場預期1.4%，前值亦上修至0.7%。分析師警告，部分增長來自消費者提前囤貨，而非持續消費動能。



5、國務院日前印發《關於推進服務業擴能提質的意見》，力爭2030年服務業總規模邁上100萬億元台階。意見提出建設高質量行業數據集、有序推進算力及邊緣算力布局，並深入實施「人工智能+」行動，加快智能編程工具研發及大模型、智能體服務採購。



6、中國工信部召開製造業企業座談會，指要以更大力度超前布局未來產業，將支持開展太空算力技術前瞻性研究，並有序推動太空算力產業發展。



7、香港交易所據悉計劃2027年初推出恒生指數「零日期權」合約。



8、美國證券交易委員會主席表示，正密切關注私募信貸領域顯現的壓力，該領域資訊不透明或構成問題。



9、蘋果公司行政總裁庫克亮相員工大會，試圖平息外界對其卸任行政總裁原因的猜測。他指目前身體健康，並計劃長期擔任執行董事長。

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