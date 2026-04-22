盤前攻略｜伊朗拒談判特朗普TACO，股市下跌有支持港股續看兩萬六

據報伊朗最終決定不出席周三（22日）在巴基斯坦的第二輪談判，伊方更指美方正阻撓達成任何實質協議。美股盤中受累談判受阻，加上聯儲局主席候選人沃什在聽證會上表明自己的獨立作風，「絕不成為總統傀儡」，三大指數有沽壓；道指跌293點報49149，納指跌144點報24259，標普跌45點報7064。

（Shutterstock圖片）

然而美股盤後特朗普宣布，將會繼續停火直至伊朗方面提交方案並完成相關磋商，但同時美軍亦將會繼續封鎖伊朗港口。外圍出現TACO行情，事後三大指數期貨跌勢喘穩，道期自低位49200水平反彈至49500水平。

*中概、ADR受壓*

中概股受市況拖累回吐；阿里巴巴跌3.42％報135.38美元，拼多多跌5.00％報98.99美元，京東跌2.71％報30.52美元，百度跌3.33％報123.49美元，金山雲跌3.19％報17.59美元，萬國數據跌3.25％報43.46美元，嗶哩嗶哩跌6.41％報23.37美元，小鵬跌3.31％報17.21美元，理想跌1.12％報18.50美元，蔚來跌3.45％報6.43美元，華普集團跌12.19％報9.08美元。

ADR全線跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低1.77％，折合509.8港元；小米(01810)ADR較港股低1.92％，折合31.8港元；美團(03690)ADR較港股低1.53％，折合85.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.41％，折合82.5港元；滙控(00005)ADR較港股低1.21％，折合142.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.63％，折合414.6港元。

*特朗普續停火勝過預期，港股窄幅上落有輕微回吐壓力*

昨晚恒指夜跌271點報26221，較現貨低水266點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26345，跌130點，較恒指現貨低水142點，恒指開市料跌約100點。

最終伊朗未願意出席談判，但此前市場預期特朗普不大可能延長停火協議下，最終特朗普仍批准延長停火協議，算是勝過原本預期，亦有利市場消化伊朗缺席談判的不利因素，市場站穩支持仍在。亞太股市料維持偏穩，參考恒指牛熊證街貨分布，上日升市下吸引輪商加開新牛倉，26100至26399約300點區域淨增542張對應期指張數街貨，不算太進取但對距離現貨僅100至200點，利淡消息下或惹來淡方下殺就手牛區，下方還看近期支持26000。

撰文：經濟通市場組

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