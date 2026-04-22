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異動股｜寧德時代公布新電池技術惟低開2％，傳再遭股東減持

22/04/2026

　　寧德時代(03750)現價跌2.2％，報720元，該股成交約872萬股，涉資61.74億元。

 

異動股｜寧德時代公布新電池技術惟低開2％，傳再遭主要股東減持

（Shutterstock圖片）

 

　　據外媒報道，中石化(00386)計劃減持目前持有寧德時代逾一半的股份。根據寧德時代年報，中石化目前持有寧德時代1470萬股H股，持股比例0.32%。

 

　　按照中石化計劃出售約850萬股，而每股作價為702.90元至717.60元，若按上限定價作計算，套現規模將達到61億元。

 

　　此外，寧德時代昨天（21日）在「2026超級科技日」發布會上推出第三代神行超充電池，可實現等效10C、峰值15C。其充電速度再度刷新行業紀錄，從10％充至35％需1分鐘，從10％充至98％僅需6分27秒，超越比亞迪(01211)第二代刀片電池閃充指標。公司首席科學家、中國工程院院士吳凱介紹稱，鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。

 

　　現時，恒生指數報26303，跌183點或跌0.7％，主板成交近94億元。國企指數報8878，跌65點或跌0.7％。恒生科技指數報5009，跌51點或跌1％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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