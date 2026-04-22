機械人股 | 德昌電機料少賺逾兩成，最多插18%可否博反彈？轉吼其他機械人概念股？抑或整個板塊要忍手？

德昌電機(00179)發盈警，料全年純利按年跌最多25%至約2億美元。雖然營業額和毛利率保持穩定，但分銷及行政成本增加、外匯變動的不利影響，以及索償與賠償撥備，導致利潤被蠶食。另公司對過去收購的無形資產計提了非現金減值，且部分投資項目出現了公平值虧損。德昌股價今早（22日）最多急插逾18%低見約21元。機械人概念股早前曾升過一輪，今日亦普遍跟隨下跌，德昌可否趁低吸納博反彈？抑或轉吼其他機械人股？

（德昌電機網頁截圖）

德昌電機料全年純利按年跌21%至25% 惟料營業額及毛利率持平

德昌電機預期截至今年3月底止全財年純利將下跌至介乎2.07億美元至1.97億美元，按年下跌約21%至25%。

集團稱，純利預期下跌分別受分銷及行政員工成本；外匯變動對營運開支之影響；索償與賠償撥備及其他營運項目的上升；就過去一項收購確認的無形資產之非現金減值，以及若干投資之公平值按年出現不利變動所致。不過，公司稱，在全球製造業持續高度波動且難以預測的經營環境下，德昌電機預期營業額及毛利率將與上一年度大致相若。

花旗：料仍面臨成本上漲帶來盈利下行風險 維持目標價32元

花旗發表研究報告指，德昌發盈警，預計全財年純利按年下跌21%至25%。基於2.02億美元中位數指引，比該行2.51億美元的盈利預測低約20%。但約一半的下跌與非現金項目有關。展望未來，預計德昌仍面臨因近期銅或鋼材成本上漲而帶來的盈利下行風險，並需較長時間才能將上漲的成本轉嫁，維持「中性」評級及目標價32元。

（德昌電機網頁截圖）

德昌電機技術與人形機器人關節執行器高度契合 惟收入貢獻仍很小

其實，德昌電機股價之前曾暴漲，去年9月高見逾45元，主要源於市場將其視為人形機器人標的。德昌電機作為微電機領域的全球龍頭，其電機技術與人形機器人所需的「關節執行器」高度契合。公司此前又宣布與上海機電成立合資公司「東捷智控」，專門開發人形機器人關節模組、靈巧手驅動器及傳感器，直接切入機器人藍海市場，這讓它從傳統的汽車零部件股搖身一變成了高增長的機器人概念股。事實上，德昌的「汽車產品組(APG)」中的許多精密執行器技術（如線控轉向、精密傳動）可以遷移到機器人的關節模組中，但從目前收入看，這部分貢獻微乎其微，仍處於「研發和打樣」階段。

而德昌股價此前的暴漲推高了估值倍數，投資者原本期待機器人業務能迅速貢獻利潤或公司能維持穩健增長，但這份盈警報告顯示其傳統業務仍面臨巨大成本壓力，並沒有因為機器人概念而改變其重資產、高成本波動、易受宏觀周期影響的傳統零部件企業本質。公司本質上是一家汽車一級/二級供應商，全球每四輛車中，通常就有一輛使用了德昌的電機或執行器。公司有84%的收入來自汽車，當全球汽車消費疲軟，或者車企大打價格戰導致上游壓價時，德昌的利潤空間會直接受壓。另德昌是一家全球化公司，收入分布均衡，這也使其極易受到匯率波動的影響。

榮耀「閃電」獲人形機器人半馬冠軍 成績打破人類男子世界紀錄

值得一提，近期人形機械人盛事多，其中2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松於剛過去的周日（19日）開跑，深圳榮耀智慧科技開發有限公司齊天大聖隊的「閃電」機器人以50分26秒的淨時成績奪冠，超越了烏干達名將基普利莫在今年3月里斯本半程馬拉松賽中創造的57分20秒的人類男子半馬世界紀錄。根據介紹，此次賽事有逾100支賽隊同場競技，近四成選手採用完全自主導航模式，賽道融合10餘種地形，其中還包含幾條接近90度的彎道。北創「天工Ultra」、松延動力「小頑童」、榮耀「閃電」、「元氣仔」、宇樹「H1」等明星選手參加。

另外，上周五（17日）至周日，2026中國人形機器人生態大會在上海汽車會展中心舉行。這場被譽為機器人界「全明星陣容」的盛會，不僅雲集了宇樹、樂聚、眾擎、銀河通用等頭部本體品牌，更吸引了征和機器人、因時機器人等靈巧手及產業鏈核心企業，全方位展現人形機器人的最新突破與未來可能。

溫鋼城：德昌沽壓不算大18.5元可吼 其他機械人股也只宜候低吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，德昌電機提到盈利下跌受人工上升、外匯變動及賠償相關營運支出影響。其實，人形機械人靠摩打運作，而德昌一直提供摩打予內地人形機械人企業，理論上應該有利，但公司盈利表現仍受上述因素拖累，今日股價跌幅較大，跌近兩成低見21元水平，現價剛處於下降通道底部，而經今日急跌後未必下一日即可反彈，可能要跌兩三日，若跌至18.5元附近再吼會較好；幸好由去年10月開始的跌浪，相比之前由10元一直推升至40幾元，成交明顯少得多，代表沽壓不算太大，相信回到10元機會很小。若於18.5元買入，支持位可放於15元，約27元食胡，但若失守14.9元，表示整個機械人產業可能市場都不太看好，或者遇上外圍美伊局勢迅速惡化，會有一輪較深調整也不出奇。

至於其他機械人相關股份，溫鋼城指，若買入後要有心理準備，不會即買即升，其表現不如AI股份，往往炒作一輪又沉寂下來，只宜候低吸納，例如優必選(09880)低位約處於90元邊，於4月1日曾出現裂口，裂口頂為91元，裂口底部為89元，故跌穿90元應可買入。

德昌電機半日跌17.6%收報21.16元，成交2.76億元。其他機械人概念股亦普遍下挫，優必選跌4.13%報106.8元，敏實(00425)跌5.17%報34.86元，越疆(02432)跌3.25%報33.92元，三花智控(02050)跌2.03%報30.88元，地平線機器人(09660)跌3.18%報7.62元，首程控股(00697)跌1.82%報1.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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