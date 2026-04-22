紫金系 | 績佳獲大行唱好惟受制金價走弱，金礦股普遍下跌可以點部署？

紫金系公布業績，其中紫金礦業(02899)首季盈利按年升98%，收入升25%，並訂下3年股東分紅回報規劃，累計派息不少於可供分配利潤35%；紫金黃金國際(02259)首季盈利則升3.8倍，收入升1.3倍。兩隻股份績後齊獲大行唱好，惟受制近期金價走勢疲弱，股價今日（22日）仍要隨其他金礦股下跌。金價昨日（21日）一度跌逾3%，跌穿4700美元水平，惟美國總統特朗普稱延長美伊停火協議，金價今日於亞洲時段回穩，紫金系兩隻股份及其他金礦股是否仍可吼？

（紫金礦業網頁截圖）

紫金首季盈利升98%收入增25% 承諾未來三年派息率不少於35%

紫金礦業公布，截至3月31日止第一季盈利約200.8億元人民幣，按年升97.5%，每股盈利75.5分人民幣，扣除非經常性損益之純利184.6億元人民幣，升86.8%。期內營業收入985億元人民幣，升24.8%，加權平均淨資產收益率10.35%，升3.23個百分點。盈利上升因核心財務指標大幅增長，主要得益於持續優化生產組織與運營管理，堅持盡產盡銷，礦產金、碳酸鋰產量增長，礦產銅產量受卡莫阿-卡庫拉權益銅產量下滑影響而下降，及主營金屬品種價格上漲，價格紅利釋放，推動經營業績顯著提升。

公告顯示，今年一季度，紫金礦業實現礦產金23.5噸，按年增加23%；實現礦產銅26萬噸，以及當量碳酸鋰產量1.6萬噸。公司預計，2026年當量碳酸鋰產量將達12萬噸，並規劃至2028年提升至27萬-32萬噸，屆時將成為全球最大的鋰礦生產商之一。

集團同時公布，由今年至2028年度的3年股東分紅回報規劃，在滿足現金分紅條件前提下，由今年至2028年度以現金方式累計分配利潤原則上不少於期內累計可供分配利潤的35%。

瑞銀：紫金季績符預期惟降目標價至57元 大摩：生產成本按季下降

瑞銀發表研究報告指，紫金礦業今年首季純利佔瑞銀全年預測的24%，符合該行預期，同時佔市場共識的26%。紫金業績表現良好，顯示其持續的盈利增長，目前2026年預測市盈率為10.5倍。瑞銀重申紫金為其首選股，看好其強勁的執行記錄和合理的估值，維持「買入」評級，但將目標價由60元下調5%至57元，以反映銅單位成本上升及該行黃金策略師最新的黃金價格預測。

摩根士丹利則指，紫金礦業首季純利201億元人民幣，受惠金屬價格上升及產量增加。期內礦產金產量為23.5噸，按年升23%、按季跌4.5%；值得留意的是，金、銅單位生產成本按季分別下降5.8%及3.4%。成本節省可能來自營運改善、銷售組合變化，以及今年首季美元兌人民幣貶值2.3%的影響。該行予紫金「增持」評級，行業看法為「吸引」，目標價55元。

紫金黃金國際首季盈利升3.8倍收入增1.3倍 大摩摩通均予增持評級

紫金黃金國際則公布，截至3月31日止第一季盈利約8.07億美元，按年升3.8倍。期內營業收入20.6億美元，升1.3倍，經營活動所得現金流量淨額升至12.2億美元，於3月底資產負債率降至28.19%。集團首季礦產金13.46噸，全維持成本(AISC)為每盎司1638美元，比去年度升9%，主因黃金價格大幅上漲，以金價為計算基準的權益金相應增加所致。集團指，第二季度將繼續增加勘探力度，加快實施技改項目，致力控制成本，優化內部控制及公司治理，以及推進收購Allied Gold Corporation。

摩根士丹利指，紫金黃金國際首季業績穩健，純利較去年第四季6.96億美元有所增長，表現低於該行預期但高於市場共識，維持「增持」評級，目標價215元。公司首季黃金產量為13.46噸，較去年第四季的14.82噸回落，按季下跌可能與天氣等季節性因素有關。而首季全維持成本為每盎司1638美元，高於2025財年的1501美元，主要由於金價上升帶動特許權使用費增加，成本上升速度較該行預期為快。



摩通稱，紫金黃金國際首季盈利為8.07億美元，按年增長385%、按季增長16%，佔市場全年預測的22%，維持「增持」評級，目標價240元。紫金黃金作為紫金礦業的子公司，透過收購及儲量擴張建立強勁增長平台，2023至2025年黃金產量複合年增長率達15%。該行基本假設收購Allied Gold將於2026年上半年完成並於下半年開始貢獻，帶動2026年黃金產量達64噸。即使不計入該收購，現有礦山仍可實現15%的複合年增長率。在黃金價格前景樂觀及強勁增長管道支持下，預測紫金黃金2025至2028年盈利複合年增長率達64%。

金價回穩紐約期金升逾1% 特朗普稱延長美伊停火協議

值得留意，黃金價格近日走勢疲弱，曾創逾兩星期來最大跌幅。受累美伊新一輪和平談判計劃破裂，現貨金價昨日一度跌逾3%，跌穿4700美元水平。惟美國總統特朗普於美股收市後發表聲明，延長美國與伊朗為期兩周的停火協議，表示將暫停進一步打擊行動，直到伊朗提交新方案。金價今日於亞洲時段回穩，紐約期金現升1.24%報4778美元，現貨金升0.85%報4760美元（5:10pm）。

除憂慮中東戰火，聯儲局主席提名人選沃什昨日出席參議院銀行委員會聽證會時表示，如果被確認為下一任主席，將獨立行事，又指聯儲局需要一個新的框架來應對持續通脹，但並未提供更多細節，亦令金價受壓。

（Shutterstock圖片）

富國銀行：貨幣貶值周期支持 金價明年或飆至8000美元

富國銀行證券首席股票策略師Ohsung Kwon近日指，全球經濟已進入自2022年啟動的第四輪「貨幣貶值周期」。在債務規模持續攀升、財政赤字擴大以及通脹壓力揮之不去的背景下，美元等主要法定貨幣的購買力正逐步受到侵蝕。歷史經驗顯示，此類周期中，投資者傾向尋求傳統金融體系之外的避險資產，而黃金長期以來一直是財富保值的重要選擇。而在富國銀行的經濟模型預測中，五種預設情境中有四種均指向貨幣將進一步貶值。若全球經濟環境持續沿此路徑發展，金價將在2027年達成8000美元的目標。而金價近期修正後，目前已更接近該行模型估算的每盎司4500美元左右的公允價值，為投資者提供更具吸引力的買入水平。

不過，摩根士丹利最近將2026年金價預測由此前預期5700美元降至5200美元。大摩指，供應衝擊推高油價、通脹預期及收益率，削弱金價長期上升條件。若美國減息，ETF買盤可能回升，金價有望回到5200美元區間；油價高位、利率上升及股市拋售仍是風險。

溫鋼城：金價料於區間上落4500美元可吼 紫金若突破39元或上試46元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城預料，金價會於波幅區間炒上落，挨近4900美元有較明顯阻力，於4500美元才吼會較好，若突破5000美元，則可博其升至較高位置，雖未必可再見之前5598美元的歷史高位，但升至5200、5300美元機會仍較高，所以既可在其突破5000美元時才追入，又可待跌至4500美元才趁低吸納，較合理波幅區間則為4500至4800美元。此情況維持幾個月也不出奇，去年特朗普發起關稅戰後，跟著有幾個月金價表現也是死氣沉沉。

溫鋼城續指，紫金黃金國際股價今日於上升軌位置171元爭持並已跌穿，若連續幾日未能重上，有機會先下試165元，下一支持位則為150元。其實不應對黃金看得太淡，始終仍有很多央行喜歡持有，現時主要擔心油價上升推高通脹，恐沃什一上任聯儲局主席不是減息而是加息。不過，他指出，如說沃什沒對特朗普作出任何承諾令人難以置信，且他第二次才被選上，應會很珍惜此次機會，可能到時既縮表又減息，若減息對黃金會較有利，對金價不會太擔心。至於紫金礦業，除了黃金，公司還有其他礦產，其他金屬相對有些炒作空間，故股價未至於如紫金黃金國際跌至關鍵位置，但今日已頗接近保歷加通道頂部，短期先看能否突破50天線約39元，若成功突破有機會上試之前雙頂46元水平，若未能突破則可能下試3月23日低位31.6元。而業績方面，紫金系兩隻股份都算合格，其實大家都預期公司會賺得多，會對股價有些幫助。

紫金礦業今日跌0.94%收報37.84元，成交23.72億元；紫金黃金國際跌3.03%報169.7元，成交12.4億元。其他金礦股普遍向下，招金礦業(01818)跌2.84%報30.22元，山東黃金(01787)跌4.18%報31.16元，赤峰黃金(06693)跌1.13%報41.94元，中國黃金國際(02099)跌3.17%報175元，靈寶黃金(03330)跌4.94%報24.26元。黃金ETF亦偏軟，SPDR金ETF(02840)跌0.61%報3421元，價值黃金ETF(03081)跌0.62%報22.5元，FL二南方黃金(07299)跌1.19%報29.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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