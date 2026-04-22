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異動股｜德昌電機瀉16%，料全年純利跌最多25%至約2億美元

22/04/2026

　　德昌電機(00179)現價跌16%，報21.58元，盤中最低見21.3元，該股成交約290萬股，涉資6491萬元。

 

異動股｜德昌電機瀉16%，料全年純利跌最多25%至約2億美元

 

　　集團發盈警，預期截至今年3月底止全財年純利將下跌至介乎2.07億美元至1.97億美元，按年下跌約21%至25%。

 

　　集團稱，純利預期下跌分別受分銷及行政員工成本；外匯變動對營運開支之影響；索償與賠償撥備及其他營運項目的上升；就過去一項收購確認的無形資產之非現金減值，以及若干投資之公平值按年出現不利變動所致。不過，公司稱，在全球製造業持續高度波動且難以預測的經營環境下，德昌電機預期營業額及毛利率將與上一年度大致相若。

 

　　現時，恒生指數報26217，跌270點或跌1%，主板成交超過277億元。國企指數報8836，跌107點或跌1.2%。恒生科技指數報4978，跌83點或跌1.6%。

 

德昌(00179)發盈警，花旗維持「中性」評級惟憂成本壓力風險

 

　　花旗發表研究報告指，德昌(00179)發出盈警，預計全財年純利按年下跌21%至25%。該行維持德昌「中性」評級及目標價32元。

 

　　花旗表示，基於2.02億美元中位數指引，比該行2.51億美元的盈利預測低約20%。但約一半的下跌與非現金項目有關。展望未來，該行預計德昌仍面臨因近期銅或鋼材成本上漲而帶來的盈利下行風險，並需較長時間才能將上漲的成本轉嫁。

 

撰文：經濟通市場組、採訪組

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