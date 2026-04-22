地緣政治緊張反成契機，陳翊庭：國際資金正加速湧入亞洲市場

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在亞洲及大洋洲證券交易所聯合會年會上表示，儘管全球地緣政治局勢不明朗，但這並未削弱國際投資者對亞洲市場的興趣，反而令他們更積極尋求參與區內投資的機會。她強調，港交所具備獨特優勢－－既能連接內地機遇，又能對接全球資本，是交易所夥伴的理想平台。

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陳翊庭指出，亞洲在全球經濟版圖中的份量與日俱增。數據顯示，由2014年至2024年的十年間，全球投資者配置於亞洲的資金規模翻了一番，達到約6萬億美元。與此同時，亞洲區內資本市場自2000年以來已增長四倍，於2024年底總市值突破34萬億美元。聯合會旗下17家交易所成員合計佔全球股市總市值約四分之一。

她提到，「互聯互通」機制現時佔內地A股國際持股量逾七成，今年稍後將迎來深港通開通十周年。此外，港交所近期與馬來西亞交易所、韓國交易所合作推出聯合冠名指數，並與多家東南亞交易所簽署協議，探討雙重上市安排。陳翊庭形容，這些合作橋樑能將各市場的參與者和機遇串聯起來，在區內形成龐大的資金池。

唐家成：地緣政治及宏觀經濟複雜，交易所聯繫人角色尤其重要

港交所主席唐家成表示，地緣政治及宏觀經濟趨向複雜，交易所作為聯繫人的角色尤其重要，他提到，港交所與許多其他地區的交易所建立夥伴關係，特別是與深圳證券交易所、上海證券交易所互聯互通，因此相信合作將加快區內經濟增長，吸引更多全球資金，並為所有市場和經濟體帶來更大成就。

唐家成亦形容，現時是過去幾十年來最複雜且充滿挑戰的時刻之一，同時，亞洲在全球舞台上的經濟地位顯著提升，區內和全球投資者參與度亦更高。

余學勤：利用雙重上市吸引全球投資者來港

港交所市場主管余學勤則表示，通過與亞洲的交易所合作，利用雙重上市吸引全球投資者來港，並將流動性引導回本土市場，能夠提升行業估值與全球資本對接。

余學勤提到，去年港股日均成交金額創紀錄，達320億美元，今年首季更進一步增長10%；ETF成交亦創紀錄，交易所買賣產品（ETP）市場日均交易量穩居全球第三位，換手率排名第一；結構性產品交易量過去多年亦是全球第一，去年衍生品市場日均交易170萬份合約，同創新高，股票期權產品涵蓋短長期工具，滿足零售與機構投資者需求。他亦稱，港交所最近推出兩項科技主題指數，成份股中60%是港股通股票、40%海外上市公司，為內地投資者提供多元化投資機會。

拓寬產品選擇以增強國際聯繫

他認為，市場一直討論24小時交易、延長交易時間、代幣化、縮短結算周期、即時結算、T+1等，均基於科技發展。而港交所亦一直透過「領航星（Orion）」品牌構建自身科技能力，現已將現貨股票交易處理速度和低延時帶入商品領域，未來幾年將推出領航星衍生產品平台，相信有助進一步拓寬產品選擇，增強與國際參與者聯繫。

撰文：經濟通採訪組

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