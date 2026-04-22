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科指挫逾2％阿里騰訊領跌，沃什聽證會展強硬作風，美伊談判恐生變

22/04/2026

　　隔晚（21日）美國參議院舉行聯儲局主席提名聽證會，美國總統特朗普提名人沃什在聽證會上表明自己的獨立作風，強調制定貨幣政策的獨立性，指就算特朗普就貨幣政策提出要求，他亦絕不會同意，「絕不成為總統傀儡」。市場預期沃什上任後會延續偏硬作風，加上伊朗拒絕談判不利因素，港股走勢偏軟，科技股有沽壓，恒生科指早盤跌幅擴大至逾2％，現報4948，跌112點或跌2.2％。

 

科指挫逾2％阿里騰訊領跌，沃什聽證會展強硬作風，美伊談判恐生變

（Shutterstock圖片）

 

　　此外伊媒報道指，伊朗正式拒絕出席周三伊美談判，焦點在於霍爾木茲海峽通航問題，伊朗大使稱只要美國結束海上封鎖，伊朗代表就將前往伊斯蘭堡。不過美國總統特朗普其後宣布將延長停火期限，但期間會繼續封鎖霍峽。

 

　　科指重磅股集體受壓；阿里巴巴(09988)現價跌3.7％，報131.3元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.2％。該股成交約3582萬股，涉資47.23億元；騰訊(00700)跌2.6％，報505.5元；小米(01810)跌1.2％，報32元；美團(03690)跌2.8％，報84.05元；比亞迪(01211)跌1.6％，報107.3元；中芯(00981)跌1.9％，報58.95元；網易(09999)跌3.2％，報177元。

 

　　現時，恒生指數報26121，跌365點或跌1.4％，主板成交近1091億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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