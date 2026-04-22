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聯儲局 | 溫灼培：沃什赴國會接受質詢

22/04/2026

　　《真知灼見》美國聯儲局主席提名人沃什昨晚（21日）到了美國國會參議院金融委員會，出席就聯儲局主席提名的聽證會，並接受議員質詢。整場聽證會中，沃什談得最多的是，若他獲出任聯儲局主席，他將如何確保聯儲局的獨立性。此外，他亦提出一系列改革建議，包括調整聯儲局搜集通脹數據的方法，以便更準確掌握到美國的「真實通脹」情況，從而使聯儲局能夠制定更有利於經濟與就業市場的貨幣政策方向。他同時表示，並不認同聯儲局官員在貨幣政策尚未定案前便提前向市場釋出看法，認為此舉會擾亂市場。

 

　　談到未來貨幣政策時，沃什的論述相對較少。他表示，將會審慎地縮減聯儲局資產負債表（即「縮表」），並指出若能先透過縮表來穩定通脹，反而可以讓聯儲局在之後更有空間進一步減息。最後，沃什被議員追問，美國總統特朗普是否要求他在出任聯儲局主席後立刻作出減息承諾。對此，沃什表示，特朗普從未提出任何即時減息的要求；即使對方提出，他也會拒絕。不過，有趣的是，特朗普在本周二接受美國CNBC電台訪問時卻表示，若沃什上任後不即時減息，他將會相當失望。

 

聯儲局 | 溫灼培：沃什赴國會接受質詢

在聽證會上，沃什強調若他獲任聯儲局主席，他將確保聯儲局的獨立性。(AP)

 

四個對沃什改革的質疑

 

　　在這裏，有幾點值得關注。首先，讓聯儲局官員們在議息會前向市場釋放貨幣政策的信息，是聯儲局進行「市場預期管理」的一種方式，目的在於降低政策變動對市場所造成的衝擊，倘若日後失去這項制度，反而可能使市場陷入混亂。其次，若日後不再讓聯儲局官員發言，將反而可能損害到聯儲局貨幣決策的透明度，未必是一個好轉變。至於改變對通脹數字的蒐集方式，說得好聽是為了讓聯儲局能更有效地制定貨幣政策，然而，在市場普遍關注沃什與特朗普之間緊密關係的背景之下，不禁令人質疑，這項改變是否反而讓聯儲局更容易達到通脹目標，從而更有利於減息。最後，就沃什所提議，先縮表後減息，這提議看似可行，但面對不斷膨脹的美國政府債務，若缺乏聯儲局的購債支持，可想象美債息只會愈見高企，這又是否美國經濟所能承受？要看情況發展。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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