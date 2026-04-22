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觀望美伊重啟談判，恒指收跌324點報26163百天線築防，寧王大成交跌半成

22/04/2026

觀望美伊重啟談判，恒指收跌324點報26163百天線築防，寧王大成交跌半成

 

 

　　美聯儲主席提名人沃什在聽證會上表明自己的獨立作風，強調制定貨幣政策的獨立性，指就算特朗普就貨幣政策提出要求，他亦絕不會同意。此外伊媒報道指，伊朗正式拒絕出席周三談判，焦點在於霍爾木茲海峽通航問題，伊朗大使稱只要美國結束海上封鎖，伊朗代表就將前往伊斯蘭堡，特朗普其後宣布將延長停火期限，但期間會繼續封鎖霍峽。

 

　　亞太股市齊上升，惟港股獨自憔悴，恒指低開183點，盤中跌幅擴大，惟100天線（約26090）位置見支持，在觀望美伊能否如期重啟談判期間，恒指全日收報26163，跌324點或1.2%，主板成交超過2283億元。恒生中國企業指數收報8801，跌141點或1.6%。恒生科技指數收報4963，跌97點或1.9%。

 

　　港股通今日淨流入48.9億元，兩日累計淨流入超過86億元。

 

　　科技股齊領跌，阿里(09988)挫3.52%，報131.5元，騰訊(00700)跌2.89%，報504元，百度(09888)跌2.81%，報121.1元，美團(03690)跌2.54%，報84.25元，京東集團(09618)跌2.28%，報120.2元，中芯(00981)走低1.33%，報59.3元，小米(01810)跌1.85%，報31.8元。

 

　　寧德時代(03750)在「2026超級科技日」發布會上推出第三代神行超充電池，號稱閃充能力刷新行業記錄，但受累H股基石投資者中石化減持套現傳聞，股價全日急吐5.03%，領跌藍籌，報699元，700元不保，且全日成交額高達19.05億元，為今日成交第二高之藍籌股。

 

　　新消費概念升一日即回吐，老鋪黃金(06181)挫4.75%，報601.5元，泡泡瑪特(09992)跌2.55%，報160.2元，毛戈平(01318)跌2.31%，報76.25元，蜜雪集團(02097)跌1.55%，報304.4元，但值得留意的是除蜜雪外其他茶飲股有炒作，滬上阿姨(02589)飆13.89%，報132元，茶百道(02555)升9.34%，報6.44元，奈雪的茶(02150)升1.2%，報0.84元。

 

　　聯想集團(00992)在日前舉行的2026年漢諾威工業博覽會上，聯同英偉達展示面向製造業的AI解決方案。聯想集團盤中見炒作，全日大升5.73%，報11.63元。

 

　　吉利汽車(00175)升2.13%，報24.9元。

 

　　美伊談判未必成事，期油價格爭持100美元位置，中石油(00857)升2.01%，報10.65元，中海油(00883)收升1.05%，報26.88元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊、寧德時代及阿里。國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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