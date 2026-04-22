訂單排至後年料存儲晶片至少強勢兩季，部署三大巨頭股有策略

AI熱潮有增無減，隨之而來晶片供不應求，晶片商大力發展AI晶片同時削減傳統記憶體產能，記憶體價格急漲但亦無礙需求，帶動一場存儲晶片熱潮。存儲晶片行業由三大巨頭主導，包括美光(US.MU)、三星電子(KS.005930)以及SK海力士(KS.000660)，在行業內皆各有優勢，但普遍投資者追炒概念之時並不了解行業操作，更難以分清持份者之間的分別。在AI浪潮當中，專家建議投資者應更深入了解AI投資光譜內各項範疇的運作，同時針對三大存儲巨頭，亦有各自的投資策略。

專家警示，雖然存儲晶片訂單已排至2028年，但投資者需密切關注下游企業在持續高息環境下的承價能力，以及AI應用的實際落地轉化速度，將會是決定未來股價能否維持強勢的關鍵。

行情升勢未止，小心應用進程與融資風險成借勢回吐

存儲晶片價格飆升，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，現時行業最新訂單已經排至2028年，今年以至明年的訂單都已安排在列，至少今年的單量都有多無少，故行業增長仍處於爆發階段，炒作情緒只在於「非常癲」與「無咁癲」之別。不過他亦指，股價升得瘋狂時總不會一面倒上漲，如早前傳出Google研發出大力減省存儲效能的TurboQuant，令存儲晶片股一時受挫，但預期技術難以短時間出台，市場很快就消化消息。

行情熾熱，市場都會擔心股價高處不勝寒，阮子曦認為相關股份至少在未來兩季都會保持強勢，但若投資者要提防暗湧，可以關注AI應用上的實際需求。他指，存儲晶片需求進一步爆發，主要由於AI由初期只要求不斷訓練提高生成準繩度，逐步擴大至強調應用，如OpenClaw「龍蝦」的普及，令AI有更大日常應用場境，變相對存儲記憶需求便會更大。假如板塊要借勢回吐，日常式AI的發展進程與需求便會成會市場衡量估值預期的重要因素。

因應未來一兩年都為AI建設投資期，阮子曦預期以英偉達為首的中游AI企業對存儲量需求都會非常大，亦將持續支撐存儲晶片的議價能力。不過他亦認為DRAM與較先進的HBM不能一直加價，因為下游AI企業在高息環境下融資難度亦有所提升，假如天價記憶體令AI企業削減產能，對上游存儲晶片商亦得不償失，故下游客戶的承價能力亦是存儲晶片熱潮的一大關鍵。

SK海力士與英偉達合作最緊密，登陸美股利釋放估值

韓股最大市值兩巨頭正正為三星電子及SK海力士，兩股走勢基本上主導股市表現。日前SK海力士公布專為英偉達生產新一代伺服器記憶體模組192GB SOCAMM2，以第六代10納米DRAM製程生產，專供英偉達下一代Vera Rubin架構使用，帶動股價首次突破120萬韓元並破頂，韓股受惠同樣創下歷史新高。阮子曦指英偉達正全力發展Vera Rubin架構，存儲與運算速度並重，SK海力士官宣為Vera Rubin特供記憶體模組已表明其在英偉達供應鏈的重要地位。實際上，比起三星電子，SK海力士與英偉達的合作更為緊密，在英偉達技術持續創新下，SK海力士受惠程度將會更高。

阮子曦進一步提到，SK海力士為三股之中估值最便宜，預期市盈率只有約5至6倍，加上環球市場難以參與韓股交易，而且韓股市場由散戶主導，一般市場都會給予韓股折讓。因此，SK海力士近期正積極籌備在美國上市ADR，為消除韓股折讓鋪路，亦讓環球投資者更易於投資。阮子曦指如ADR上市後將會更為便利投資者配置，而目前港股之中對SK海力士標的僅有南方東英推出的兩倍做多ETF(07709)，具有槓桿元素，故大型長線投資者較難持有，只適合散戶配置，憧憬在ADR上市後會有更大配置空間。

三星電子Beta較低偏穩陣，美光硬淨最為大型基金鍾愛

三星電子在港標的同樣只有由同一券商推出的兩倍做多ETF(07747)與反向的兩倍做空ETF(07347)，阮子曦指在部署除了同樣具有韓股折讓外，假如大市出現消息時，其Beta也會小於SK海力士，對市場波動敏感度先對較低。他指，三星電子在供應鏈上更為整合，比SK海力士牽涉更多業務，但市場資金既然願意承受槓桿，自然更愿意入手回報更高的SK海力士ET，三星電子ETF只可以被視為備選。

至於美股代表美光，阮子曦坦言為其在部署存儲板塊上的一大重點標的，始終股份在美股上市，操作上一定比SK海力士與三星電子更為便利，而且亦不會有韓股折讓。他提到，雖然技術創新進度上美光不及SK海力士，但其業務實力與盈利能力仍足夠其在行業內站穩而不會被取代，即使SK海力士即將登陸美股，也無損大型基金對美光的配置偏好，為三者之中最穩陣與大路之選。

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

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