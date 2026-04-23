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美股 | 特朗普無限期延長停火，標指及納指齊創歷史新高

23/04/2026

　　美國總統特朗普無限期延長與伊朗的停火協議，大幅緩解市場對中東戰火擴大及原油供應鏈受阻的擔憂。美股三大指數全線收高，納指創盤中新高之外，亦與標指收市齊破頂，市場風險偏好明顯回歸。

 

　　道指收市升340.65點，或0.69%，報49490.03點；標指升73.89點，或1.05%，報7137.9點；納指升397.6點，或1.64%，報24657.57點。納指在消除宏觀不確定性後成功突破阻力位，創下盤中24660.11點的歷史新高。

 

　　美股本輪升浪亦受基本面支撐，企業第一季財報表現遠超華爾街預期。截至目前，已公布業績的標指成份股中，超過80%的企業獲利優於市場共識。

 

　　國際油價持續受地緣政治局勢牽動，在供應憂慮升溫下顯著造好。紐約期油升3.2%，報每桶92.64美元；倫敦布蘭特期油亦同步上揚3%，報每桶101美元。

 

美匯指數於98關口窄幅整固

 

　　美匯指數繼續於98關口一帶窄幅整固，日內漲幅約0.19%，報98.5附近。日圓兌美元持續承壓，市場對日本當局出手干預匯市的警戒日益升溫。美元兌日圓匯率微升0.1%，報159.48。歐元兌美元在1.175附近窄幅震盪，日內報1.1707，跌0.3%。

 

　　國際金價窄幅上落，現貨金早盤一度突破4770美元關口，惟進入歐美交投時段後，金價升幅收窄，報每盎司4740美元，升約0.4%。紐約期金則高見4790美元，日內報每盎司4754美元，升約0.7%。

撰文：經濟通國金組

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