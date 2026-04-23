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開市Go | 美伊和談安排反覆，阿里騰訊擬投資DeepSeek，特斯拉業績超預期

23/04/2026

要聞盤點

 

1、受中東戰火暫時降溫及企業季績表現強勁，美股三大指數全線收高，納指創盤中新高之外，亦與標指同創收市新高，市場風險偏好明顯回升。道指收市升340.65點，或0.69%，報49490.03點；標指升73.89點，或1.05%，報7137.9點；納指升397.6點，或1.64%，報24657.57點。中國金龍指數跌3點。日經指數開報59947點，無升跌。

 

2、美國總統特朗普暗示，美伊雙方最快可能於本周五（24日）展開第二輪和平談判，預計對話會在未來36至72小時內啟動。然而，伊朗官方對此予以強烈否認，直指特朗普「再次說謊」，並強調德黑蘭目前尚未決定是否派員參與周五的會談。

 

3、伊朗伊斯蘭議會議長兼首席談判代表卡利巴夫強硬表態，直指美方持續實施海上封鎖是公然違反停火協議，在此情況下，伊朗重新開放霍爾木茲海峽根本毫無可能。白宮新聞秘書萊維特表示，美國總統特朗普並不認為伊朗近期扣押兩艘船隻的行為違反了現有的停火協議。

 

4、據報第三艘美國航空母艦預計將在3至5天內抵達中東。伊朗外交部發言人稱，該國武裝部隊處於全面警戒狀態，準備對任何威脅或挑釁作出全面、果斷的防禦。

 

5、上海市2026年一季度GDP同比增長5.9%，消費品零售總額增長5.5%。

 

6、香港金管局與銀行公會成立金融諮詢工作組，探討從融資方面積極配合北部都會區發展。

 

7、中信銀行（國際）首席經濟師丁孟表示，香港2026年GDP增幅預計約2.7%。勞工市場相對穩健，居民收入上升，私人消費仍將維持與2025年相若的水平。樓價尚未具備大幅反彈的基礎，預計私人住宅價格全年升幅5%左右。

 

8、韓國第一季度GDP環比增長1.7%，扭轉前季萎縮局面，創下近六年以來最快增速。

 

9、特斯拉首季總收入錄得223.9億美元，略好過分析師預期的221.9億美元，創近三年最高增速，毛利率亦錄得21.1%，顯著優於分析師預期的17.7%。公司稱全球對其電動車的需求正在回升，2026年資本開支預期被大幅提高至250億美元以上。

 

10、SK海力士一季度營收52.58萬億韓元，淨利潤40.33萬億韓元，遠超預期的29.39萬億韓元。預計二季度DRAM出貨量環比錄得較高的個位數百分比增幅，NAND出貨量環比增幅將處於10%至20%區間中部。

 

焦點股

 

大模型概念股：智譜(02513)、MINIMAX(00100)
　 - 據悉阿里(09988)及騰訊(00700)洽談投資DeepSeek，後者估值逾200億美元

存儲晶片概念：兆易創新(03986)、瀾起科技(06809)
　 - SK海力士季盈利增四倍並超分析預期

寧德時代(03750)、比亞迪(01211)
　 - 特斯拉首季總收入略勝市場預期，創近三年最高增速

晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)
　- 台積電擬延遲購ASML設備至2029年以控成本，最先進的A13晶片亦於2029年投產

金沙中國(01928)
　 - 首季經調整物業EBITDA增逾18%至6.3億美元，淨收入增46%

周大福(01929)
　 - 上季零售額跌1.5%，但港澳同店銷售升40%

賽力斯(09927)
　 - 擬斥最多20億元人幣回購A股

能源股：中煤能源(01898)、中海油(00883)、兗煤澳大利亞(03668)
　　- 中國將遏制能源消費總量不合理增長，推煤炭石油消費逐步達峰

華勤技術(03296)
　 - 超購530倍，暗盤最高升21%，今日掛牌

金力永磁(06680)
　　- 首季盈利1.9億人民幣多賺20%，收入同比升16%

中播數據(00471)
　 - 股東CCH及執董鄒藝峰遭強售5329萬及2435萬股，今早復牌

康耐特光學(02276)
　　- 擬為一智能眼鏡龍頭科企供應鏡片，料XR業務收入大增

 

油金報價

 

紐約期油上升3.44%，報96.16美元/桶

布蘭特期油上升3.13%，報104.97美元/桶

黃金現貨下跌0.90%，報4696.28美元/盎司

黃金期貨下跌0.89%，報4712.20美元/盎司

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