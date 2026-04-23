盤前攻略｜特朗普鬆章伊朗美股胃納回升炒晶片，港股利好不足料窄幅整固

伊朗在霍爾木茲海峽附近扣押了兩艘船隻，但美國總統特朗普表示有關船隻並非美國及以色列的船隻，不認為伊朗有違反停火協議。白宮發言人萊維特又指特朗普未有就與伊朗停火設最後期限，希望伊朗終作出意見一致的回覆。

（Shutterstock圖片）

在地緣政治風險回落後，市場風險胃納明顯提升，隔晚特斯拉 (US.TSLA)公布第一季營收勝過預期，經調整每股盈利及毛利率都顯著高於預期，盤後升4％。另外晶片及半導體受到炒作，德州儀器首季財報及次季盈測都勝過預期，盤後價急漲11％；據報美光(US.MU)正游說美國收緊對華晶片技術及設備出口，據指針對長鑫存儲及長江存儲，隔晚美光急升逾8%；費城半導體指數升2.72％報9909。

三大指數全線報升；道指升340點或0.69％報49490，納指升397點或1.64％報24657再創新高，標普升73點或1.05％報7131同樣再創新高。

*中概、ADR偏弱*

中概股個別發展；阿里巴巴升0.77％報136.42美元，拼多多升1.07％報100.05美元，京東升0.29％報30.61美元，百度跌0.16％報123.29美元，金山雲跌2.10％報17.22美元，萬國數據跌0.69％報43.16美元，嗶哩嗶哩跌2.57％報22.77美元，小鵬跌1.39％報16.97美元，理想升0.81％報18.65美元，蔚來升0.78％報6.48美元。

ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.15％，折合504.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.29％，折合31.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.21％，折合84.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.02％，折合83.2港元；滙控(00005)ADR較港股低1.59％，折合141.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.32％，折合415.3港元。

*港股缺催化料跑輸惟續守26000*

恒指夜期昨晚升8點報26169，較現貨高水6點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26152，跌34點，較現貨低水11點。日韓股市造好，日股升0.5％，韓股升2％。

特朗普對伊態度有放軟趨勢，亦表明知曉伊朗內部出現嚴重矛盾，隔晚措辭上明顯軟化不少讓伊朗有更大空間籌謀重返談判桌。市場亦欣然接受總統大禮落場炒作，隔晚納指標普再破頂、晶片股熱炒都證明市場胃納回升。然而港股利好缺乏，預計日內以窄幅炒作為主。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日槍打出頭牛，果然下殺日前新增的約300點牛區街貨，但跌市過後牛友再次加強部署，在26000下方部署不少，昨日全牛倉淨新增1526張對應期指張數街貨，目前最重貨區位於25900至25999涉920張對應期指張數，下一格25800至25899亦涉878張，但承接環球氣氛回暖加上百天線支持，預計即市不會下殺至26000以下，料維持26000至26300窄幅上落水平。

撰文：經濟通市場組

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