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芯片股 | 美光游說美國國會收緊對華芯片設備出口，芯片股先升後回要忍忍手？

23/04/2026

　　隔晚美股芯片及半導體板塊熱炒，據報美光科技(US.MU)正游說美國國會收緊對華芯片設備出口管制，隔晚美光急升逾8%；費城半導體指數收市升2.72%報9909點創新高，連續第16個交易日造好。另德州儀器(US.TXN)首季財報及次季盈測都勝過預期，盤後股價急漲11%。此外，英偉達(US.NVDA)供應商南韓SK海力士首季盈利急增4倍勝預期。中資芯片股今早（23日）普遍高開，惟其後個別發展，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)分別倒跌逾2%及7%，ASMPT(00522)績佳升逾3%，存儲芯片概念股兆易創新(03986)及瀾起科技(06809)曾雙雙飆升創上市新高。芯片股應如何部署？可揀買哪一隻？

 

芯片股 | 美光游說美國國會收緊對華芯片設備出口，芯片股先升後回應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

美光游説美國國會收緊對華芯片設備出口管制　不讓長鑫中芯等崛起

 

　　據報作為美國本土最大的存儲芯片製造商，美光科技正積極游說美國國會通過新法案，對中國競爭對手所使用的芯片生產設備，實施更為嚴厲的出口限制。美國眾議院目前正在審議一項名為《硬體技術多邊協調管制法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act, 簡稱MATCH法案) 。該法案旨在彌補現有對華出口管制中的漏洞，並向供應設備的外國企業施壓，要求其與應用材料(US.AMAT)等美國本土設備商遵循相同的禁令標準。法案內容明確點名針對長鑫存儲、長江存儲以及中芯國際等中國芯片企業。限制範圍不僅涵蓋相關工廠的設備採購，還涉及中國境內的多項關鍵技術能力。

 

　　美光科技在與立法者的溝通中表示，華盛頓需要採取更有力的措施，以抑制中國在存儲芯片市場的發展。美光擔心中國會像在太陽能產業那樣取得全球主導地位，並將其上升至國家安全層面。目前全球存儲芯片市場由韓國的三星和SK海力士主導，美光位列第三。由於美光是美國唯一的存儲芯片主要供應商，其利益訴求在國會內部得到了高度重視。

 

SK海力士首季盈利升4倍勝預期　德州儀器首季財報佳次季展望強勁

 

　　英偉達供應商南韓SK海力士公布，第一季經營利潤錄得37.61萬億韓圜，勝過分析員預期的35.7萬億韓圜，按年急增4.1倍；純利為40.33萬億韓圜，市場原本估計為29.39萬億韓圜；銷售額錄得52.58萬億韓圜，按年急增2倍。此外，集團預計，第二季DRAM按季將出現較高的個位數百分比增幅；預計第二季NAND按季增幅將處於10%至20%區間的中間水平。

 

　　SK海力士業績強勁主要受人工智能(AI)熱潮推動,集團的先進和傳統記憶晶片產品需求強勁。集團表示,隨著AI從大模型訓練階段演進到智能體階段，即在各種服務環境中反覆進行實時推理，DRAM和NAND快閃存儲的需求基礎都在不斷擴大。根據市場研究機構DRAMeXchange數據，首財季DRAM平均售價按季上漲60.8%，NAND平均售價上升55.3%。

 

　　另外，類比芯片大廠德州儀器發布第一季財報，營收按年增長19%至48.3億美元，高於分析師平均預期的45.2億美元；營業利潤增長37%至18.08億美元，淨利潤增長31%至15.45億美元；每股收益增長31%至1.68美元，超過分析師平均預期的1.38美元。公司又預計，第二季營收在50億至54億美元之間，高於此前分析師平均預估48.5億美元；每股獲利預計為1.77至2.05美元，高於分析師預測的1.57美元。

 

ASMPT首季盈利升2倍收入增32%　AI需求強勁新增訂單創4年高

 

　　此外，半導體封裝設備龍頭ASMPT近日公布，首季錄得盈利達2.51億元，按季跌73.7%，按年增約2.04倍；經調整盈利則達3.35億元，按季及按年分別增1.24倍及1.94倍，每股盈利78仙。業績主要受惠於AI技術迭代推動強勁需求，及集團持續經營業務之新增訂單總額遠超預期帶動。期內銷售收入為39.7億元，按季增0.2%，按年增32%，新增訂單總額錄得56.7億元，按季增46%，按年增71.6%，創下4年來新高，並超過公司預期。公司指，人工智能快速發展推動對高頻寬記憶體、先進封裝及光學互連的需求，帶動熱壓焊接(TCB)、混合式焊接及共同封裝光學(CPO)等解決方案訂單增長。

 

　　展望第二季，集團預計收入將介乎5.4億至6億美元，以中位數5.7億美元計，按季升約12.2%，按年升37%，高於市場預期，主要由半導體解決方案分部帶動。公司表示，人工智能帶來的結構性需求，預期將持續支持2026年兩大業務分部的增長動力。

 

芯片股 | 美光游說美國國會收緊對華芯片設備出口，芯片股先升後回應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

莫灝楠：華虹中芯只有投機價值寧吼ASMPT　兆易瀾起估值偏貴

 

芯片股 | 美光游說美國國會收緊對華芯片設備出口，芯片股先升後回要忍忍手？

（莫灝楠）

 

　　方德證券高級分析師莫灝楠表示，每隻中資芯片股估值都比美股同業更誇張，但技術水平未必跟得上，不過因為A股資金沒法流出去買其他國家股市，故只可揀國內能見到的龍頭，其中華虹現價很明顯太高，PE高達百幾倍，一間低技術成熟製程的芯片代工廠不可能值如此高PE，而中芯PE也達60幾倍，這是A股資金沒法流出去所造成的估值溢價，但從香港投資者角度，其實可揀台積電、GFS、UMC等，中芯及華虹則只有投機價值，沒太大投資價值。至於ASMPT，其熱壓焊接(TCB)機在HBM的製程中是非常重要的一環，需求很大，很多廠都正加機，令公司也可受惠，成為封裝設備細分龍頭，暫見其利潤率頗佳，往後業績預測也不錯，估計下季增長達四成或更高，可以繼續看好，它是唯一在港上市較國際化的芯片公司。

 

　　莫灝楠又指，兆易創新(03986)七成左右收入來自存儲器業務，瀾起科技(06809)則主要做數據中心用到的互連類芯片，兩隻都是半新股，都已於A股上市，估值方面一定偏貴，兆易創新於港股亦存在溢價，但始終此類股份於A股不容易買到，因很多是300字頭的創業板股票，或者在香港流動性相對低，如果A股那邊升勢沒有中斷，應會繼續有資金下來炒這些股份。事實上，中國需要很多此類型公司，它們具國產替代概念，但因估值貴，故會較喜歡美股同類公司。

 

　　芯片股今早表現各異，中芯半日跌2.53%收報57.8元，華虹跌7.22%報92.5元，ASMPT升3.09%報156.9元，兆易創新跌1.07%報445.2元，瀾起科技升1.43%報227.6元，上海復旦(01385)跌1.92%報44.02元，晶門半導體(02878)升2.86%報0.36元，宏光半導體(06908)跌1.09%報0.455元，英諾賽科(02577)跌5.08%報64.5元。

 

芯片股 |

 

芯片股 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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